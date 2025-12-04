"연탄 때도 물이 얼어요"…강추위 몰아친 괭이부리마을 쪽방촌

웃풍에 추위 버티기 어려워…인천시, 한파 대비 쪽방촌 주민 보호 대책 마련

동장군이 기승을 부리자 인천시 동구 괭이부리마을 쪽방촌은 한적했다.



인천 최저기온이 영하 8.9도까지 떨어진 지난 3일 오후에 찾은 쪽방촌 골목. 바람이 불 때마다 건물 외벽에 붙은 판자가 흔들렸고, 떨어진 낙엽이 골목 사이로 흩날렸다.

쪽방촌에 놓인 연탄재. 연합뉴스

골목을 따라 폭 2ｍ 남짓 통로의 한쪽에는 쌓아둔 연탄 수십장이 놓여 있었고, 맞은편에서는 가동 중인 연탄보일러가 '윙'하는 소리를 내며 냄비의 물을 데우고 있었다.



통로 끝 미닫이문은 고개를 숙여야만 들어갈 수 있을 정도로 낮았고, 문 안쪽에는 냉장고와 식기 등이 놓인 좁은 주방이 자리했다. 문을 하나 더 열어 주민 김모(65) 씨의 방에 닿을 수 있었다.



3평도 되지 않는 방은 패딩과 이불, 생활용품 등이 바닥에 놓여 발 디딜 틈이 없었다.



연탄보일러로 방바닥에 온기가 있었으나, 도배지가 뜯겨 흙벽이 그대로 드러난 벽에서는 바깥 찬 공기가 느껴졌다.



이곳에서 15년을 산 김씨는 "집이 낙후돼서 바람이 안 들어오는 곳이 없다"며 "바깥 찬 공기 때문에 잘 때는 두꺼운 외투를 항상 입는다"고 말했다.

쪽방촌에 사는 주민. 연합뉴스

쪽방촌 거리에서 만나 또 다른 70대 주민도 "연탄이 모자라지는 않지만, 판잣집이라 웃풍이 심하다"며 "연탄을 때도 밤에는 코가 시릴 정도로 춥고 떠다 놓은 물이 얼기도 한다"고 전했다.



주민들은 겨울철 추위로 일상생활에 큰 어려움을 겪는다고 토로했다.



대부분 집 안에 화장실이 없어 공용화장실을 사용하고 있기 때문이다.



70대 주민은 "겨울에는 최대한 화장실에 안 가려고 요강으로 해결하고 정말 급할 때만 공용화장실을 간다"고 말했다.

한산한 쪽방촌 거리. 연합뉴스

인천시는 이달부터 내년 2월까지를 한파와 폭설에 취약한 쪽방촌 주민과 노숙인을 보호하는 중점 기간으로 정하고 각 군·구와 함께 현장대응반을 꾸려 주민들의 건강 상태를 직접 확인하고 있다.



현재 시가 한파 대비로 관리하는 쪽방촌 주민은 동구 102세대(135명), 계양구 67세대(67명), 중구 38세대(44명), 부평구 2세대(2명) 등 모두 209세대(248명)다.



인천시 동구는 이와 별도로 지난 2일 쪽방촌 주민 117세대에 담요를 전달했고, 공동 화장실 등 복지 시설을 점검할 예정이다.

