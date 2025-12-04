'86세' 전원주, 결정사 가입… "세 번째 남편 원해, 늙은이들 싫어"

전원주가 세 번째 남편을 찾고 있다고 밝혔다. 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈' 영상 캡처

배우 전원주가 세 번째 남편을 찾고 있으며, 결혼정보회사에 가입했다고 밝혔다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에는 ‘전원주, 아직 남자 냄새가 좋은 나이’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 전원주는 게스트로 출연해 자신의 이상형에 대해 밝혔다. 더불어 여전히 뜨거운 사랑을 꿈꾸고 있다고 말해 눈길을 끌었다.

탁재훈이 “최근에 심장 떨리신 적이 있느냐”고 묻자, 전원주는 “지금도 멋있는 남자 딱 보면 그때는 좀 심장이 뛴다”라면서 “그러니까 나이는 아무것도 아닌 것 같다”고 말했다.

전원주는 여전히 사랑을 꿈꾸고 있다. 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈' 영상 캡처

스물 아홉살에 처음 결혼한 전원주는 당시 ‘장녀가 잘 돼야 동생들이 다 잘 된다’는 사회적 통념 아래 대학에 진학해 선생님이 되고, 3년간 학교에서 근무를 했다고 밝혔다.

그는 “당시 신붓감 1위가 교사였다”고 말하며 “어머니가 중매하시는 분을 집에다 다 받아들여가지고 다 이렇게 쓰고 그랬다”면서 서울대 출신 의사인 첫 번째 남편과 결혼하기 전 이야기를 풀어놓았다.

전원주는 첫 번째 남편, 두 번째 남편과의 결혼 생활을 회상하며 두 번째 남편이 더 좋다고 언급하기도 했다. 그러면서 “체력이 좋고 안아주면 뼈가 다 부러질 것처럼 힘이 센 남자가 좋더라”고 말했다.

또 전원주는 “연하남이 좋다”라면서 “늙은이들은 싫다”라고 변하지 않는 확고한 신념을 전했다.

결혼정보회사에 가입한 전원주. 유튜브 채널 '전원주 전원주인공' 영상 캡처

앞서, 전원주는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘전원주 전원주인공’에서 결정사 가입 과정을 공개하기도 했다.

결혼정보회사에 가는 내내 떨리는 마음을 감추지 못하던 전원주는 “요즘은 실버세대들이 더 많이 찾아온다”는 직원의 말에 긴장을 풀고 원하는 이상형에 대해 말했다.

전원주는 원하는 이상형에 대해 “연하가 좋다”라면서 “동갑까지는 좋고, 연하면 더 좋다”고 강조했다. 또, “편안한 남자, 어렵지 않은 남자, 능력 있는 남자, 주위가 복잡하지 않은 남자가 좋다”고 말했다.

전원주의 솔직한 입담과 끝없는 도전에 네티즌들은 “좋은 짝 만나서 매일 따뜻하고 행복하시길”, “결혼은 하지 마시고 친구만 하세요. 팬들이 이렇게 많은데 뭐가 외로워요”, “젊게 건강하게 사시는 모습 부럽습니다” 등 응원의 메시지를 보냈다.