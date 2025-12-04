매드포갈릭 엠에프지코리아, 경기도교육청의 선도기업 인증 받아

매드포갈릭을 운영하는 엠에프지코리아가 경기도교육청의 선도기업 인증을 받았다고 4일 밝혔다. 엠에프지코리아 제공

매드포갈릭을 운영하는 엠에프지코리아가 경기도교육청의 선도기업 인증을 받았다고 4일 밝혔다.

엠에프지코리아는 경기도교육청 식음료서비스 분야에서 선도기업으로 지정됐다. 이를 계기로 현장 중심의 교육 협력 모델을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

실무 경험을 바탕으로 외식업 현장에서 요구되는 역량을 익힐 수 있는 교육 프로그램을 통해 학생들의 업무 이해도와 현장 적응력 향상 등 긍정적인 성과가 기대되며, 향후에는 운영 범위를 전국 단위로 넓혀갈 방침이다.

엠에프지코리아는 창의경영고등학교와 급변하는 외식산업 현장에 적합한 실무형 인재를 양성하기 위한 산학협력 업무협약을 체결한 바 있다. 협약의 주요 내용은 현장 실습 프로그램 운영과 외식업 맞춤형 교육과정 개발과 채용 연계형 프로그램 구축 등이다.

윤다예 엠에프지코리아 대표는 “외식산업의 미래를 이끌 청소년들이 진로 개발에 필요한 역량을 키울 수 있도록 기업의 역할을 다하겠다”며 “교육과 고용이 연계되는 모범적인 산업협력의 기반을 마련하고, 청년 인재들과 함께 성장하는 건강한 산업 생태계를 조성하기 위해 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.