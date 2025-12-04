해진공, 싱가포르에 첫 해외지사 개소

한국해양진흥공사(해진공)는 싱가포르 중심업무지구(CBD)에 첫 해외지사를 개소하고, 현장 중심의 기업 지원체계 구축과 글로벌 금융네트워크 확장을 본격 추진한다고 4일 밝혔다.

싱가포르는 세계 1위 환적항이자 200개 이상의 글로벌 해운사가 밀집한 세계 최대 해양클러스터로, 운임거래·선박매매·금융계약이 실시간으로 진행되는 핵심 지역이다. 또 주요 금융기관과 투자자가 집적된 국제 금융허브로, 글로벌 기업의 지역본부가 집중된 동남아 투자의 관문 역할을 수행하고 있다.

안병길 사장(앞줄 왼쪽 세 번째)을 비롯한 해진공 임직원들이 싱가포르 지사 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. 한국해양진흥공사 제공

해진공의 싱가포르 지사 설립은 업무 특성과 글로벌 시장 환경을 고려한 전략적 선택으로 풀이된다. 해진공의 핵심 사업인 선박·인프라 금융이 대부분 미 달러로 이뤄지는 가운데, 아시아 금융권을 중심으로 안정적인 외화 조달 체계를 구축 중인 해진공에 싱가포르는 주요 조달 거점으로 자리매김해 왔다. 이번 지사 설립을 통해 현지 투자자설명회(IR)와 금융·해운시장 동향 점검 등을 더욱 신속하고 능동적으로 수행할 수 있게 됐다.

싱가포르 지사의 핵심 역할은 국내 해운·물류기업의 해외 진출을 현장에서 직접 뒷받침하는 것이다. 해진공은 지사를 통해 국적선사의 해외 영업활동을 지원하고, 동남아 투자사업 발굴 및 관리를 강화하며, 현지 금융기관·투자자와의 협력 네트워크를 확대해 나갈 방침이다.

특히 외화 자금조달 기반 확대를 위해 싱가포르 금융시장을 적극 활용할 계획이다. 개소식에 맞춰 동남아 최대 금융기관인 DBS은행과 업무협약(MOU)을 체결하고, 싱가포르 현지 금융활동 지원, ESG 금융 촉진, 해운·물류산업 지원을 위한 금융 협력을 강화한다. 또 싱가포르 거래소(SGX)와 탄소배출권 거래제도, 글로벌 ESG 금융 동향 등을 논의하며 향후 해양금융 플랫폼 구축방향을 함께 검토할 예정이다.

안병길 해진공 사장은 “싱가포르는 공사의 글로벌 역량을 한 단계 확장할 수 있는 전략적 요충지”라며 “싱가포르지사를 시작으로 뉴욕, 런던 등 주요 거점으로 해외 네트워크를 확대해 국적선사의 해외 영업력을 강화하고, 국내 해운·물류기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 실질적 역할을 수행하겠다고 강조했다.