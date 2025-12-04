대한레슬링협회, 2028 LA 올림픽 아시아 쿼터 대회 유치 도전

대한레슬링협회는 4일 2028 로스앤젤레스 올림픽 아시아 지역 쿼터 대회와 2027 레슬링 랭킹 시리즈 개최 유치에 나선다고 밝혔다.

김익헌 대한레슬링협회장은 지난 2일 부산 벡스코에서 열린 세계도핑방지기구(WADA) 총회에서 네나드 라로비치 세계레슬링연맹(UWW) 회장을 만나 대회 유치 의지를 밝혔다. 이 자리에서 양측은 한국의 경기 운영 능력, 국제대회 개최 경험, 선수단 지원 인프라 등을 중심으로 구체적인 협력 방향을 논의한 것으로 전해졌다.

김익헌 대한레슬링협회장(왼쪽) 네나드 라로비치 세계레슬링연맹(UWW) 회장. 대한레슬링협회 제공

협회는 “두 대회를 국내에서 개최할 경우 홈 이점을 누릴 수 있어서 한국 올림픽 출전권 획득에 유리할 것이기에 경기력 향상 및 국제 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 또한 “세계 정상급 선수단의 대규모 방한으로 한국이 아시아 레슬링 허브로서의 역할을 강화하는 계기가 될 수 있다”고 전망했다.무엇보다 “올림픽 아시아 쿼터 대회는 북한 대표팀이 출전할 가능성이 크기 때문에 남북 스포츠 외교의 장으로 활용할 수 있다”고 강조했다.

협회는 “UWW와 기술 협의 및 조건 조율을 지속하는 한편, 문화체육관광부와 대한체육회 등 관계 기관에서도 많은 관심과 지원이 더해진다면 대회 유치 가능성을 더욱 높일 수 있을 것”이라고 덧붙였다.