‘축덕’ 강부자 “손흥민과 문자 주고받는 사이…美 이적도 먼저 알아”

열혈 축구팬으로 유명한 배우 강부자가 축구 스타 손흥민과의 친분을 밝혀 눈길을 끌었다.

강부자는 지난 3일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘배달왔수다’에 아나운서 조우종, 전 국가대표 출신 축구해설위원 이영표와 함께 출연했다.

방송에서 강부자는 “이번 여름에 미국 갈 때 손흥민 선수와 같은 비행기를 탔다”고 말하며 비행기에서 함께 찍은 사진도 공개했다. 이어 “나는 비즈니스석에 탔는데 손흥민 선수는 일등석에 탔다. 커튼 하나 차이”라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

당시 그는 “손흥민 선수에게 LA 팀 이적을 확정하러 가는 거냐고 묻자 그렇다고 답했다”면서 손흥민의 미국메이저리그사커(MLS) 이적을 언론보다 먼저 알게 됐다고 자랑했다.

이후 로스앤젤레스(LA)FC 소속이 된 손흥민은 데뷔전에서 프리킥 골을 성공시키며 ‘MLS 올해의 골’을 수상했다. 강부자는 “축하한다고 메시지를 보냈더니 답장이 왔다”며 실제로 연락을 주고받는 사이라고 강조했다.

KBS 2TV ‘배달왔수다’ 유튜브 영상 캡처

한편 강부자는 이날 이영표를 보고 “너무 좋아하는데 직접 보는 건 처음”이라며 반가워했고, 이영표 역시 “강부자 선생님이 보고 싶다고 해서 나오게 됐다”고 화답했다.

다만 강부자는 “박지성과 안정환, 이영표 중 누가 해설을 제일 잘하냐”는 질문에 “안정환”이라고 답해 좌중을 폭소하게 만들기도 했다. 그러자 이영표는 “안정환 해설이 재미는 더 있다”고 인정한 뒤 “안정환 성격 까탈스럽다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.