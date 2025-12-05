천삼정, 연말 고객 참여 ‘1억 산삼’ 이벤트...“구매 하면 자동 응모”

천삼정이 연말을 맞아 자사몰에서 산삼비책 구매 고객을 대상으로 1억 원 상당의 산삼 증정 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 구매만으로 자동으로 응모가 완료되는 간편한 방식으로, 연말을 맞아 특별한 혜택을 제공하고자 마련됐다. 이벤트 기간은 12월 1일부터 31일까지이며, 온라인 구매 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 또한 당첨자가 부담해야 할 제세공과금의 부담이 없기 때문에 많은 관심이 쏠리고 있다.

여기에 더해 천삼정은 ‘나의 건강한 한 줄’ 이벤트도 함께 운영한다. 자사몰 회원가입 후 이벤트 페이지에 건강 관련 메시지를 남기면 편의점 1,000원 기프티콘을 받을 수 있고, 1억 산삼 이벤트 당첨 확률 또한 높아진다. 단순한 댓글이지만, 한 해를 돌아보며 건강에 관한 생각을 나누는 참여형 이벤트라는 점에서 의미가 크다.

대표 제품 산삼비책은 천삼정의 핵심 기술로 배양한 자연산 천종산삼 배양근을 원료로 만들어진 프리미엄 라인으로, ‘진 The Black’과 ‘원 The Red’ 두 가지 구성으로 제공된다.

산삼비책 진 The Black은 한 포에 사포닌 22종이 총 241mg 함유되어 있으며, 이 중 진세노사이드(Rg1+Rb1+Rg3)만 100mg에 이르는 고함량 제품이다. 깊고 묵직한 풍미와 강한 농축감 덕분에 진한 맛과 높은 효능감을 원하는 고객에게 적합한 것으로 알려져 있다.

반면 산삼비책 원 The Red는 한 포 기준 사포닌 22종 150mg을 담고, 여기에 17종의 프리미엄 한방 성분을 조화롭게 배합해 부드럽고 편안한 목넘김을 제공한다. 직장인, 학생 등 다양한 연령층이 일상적으로 부담 없이 선택할 수 있는 제품으로 평가받고 있다.

천삼정은 ‘산삼 DNA 지문분석 기술’과 ‘산삼배양근 대량 생산 기술’ 등 두 가지의 핵심 기술의 특허를 보유하고 있고, 연구를 이끄는 안헌식 박사는 전 세계 52개국 800뿌리 이상 최상급 자연산삼 직접 수집하여 연구하고 150년 된 산삼의 조직배양에도 성공한 바 있다. 또한 세계 최초로 함양에 ‘산삼 재배 단지’를 조성하며 산삼 연구와 지역경제 발전에 기여해왔다. 이러한 연구 성과를 바탕으로 산삼비책 제품을 개발하고, 고객에게 신뢰할 수 있는 제품과 혜택을 제공하고 있다.

브랜드 관계자는 “고객이 참여를 통해 함께 즐길 수 있는 연말 이벤트를 마련하고자 했다”라며 “한 해 동안 천삼정을 찾아준 소비자들에게 감사의 마음을 전하기 위한 행사인만큼 많은 참여와 관심을 부탁드린다”라고 전했다.