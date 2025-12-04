대통령실 대변인 "김남국, 비서실장이 '눈물 쏙 빠지게' 경고"

"金, '형·누나' 자주 불러…주책 이상이니 경고 받은 것"

당정 개혁정책 엇박자 시각엔 "방향 같아…당에 섭섭한 것 없다"

강유정 대통령실 대변인은 4일 '인사청탁 문자 논란'을 촉발한 김남국 디지털소통비서관에 대해 "(강훈식) 비서실장이 눈물 쏙 빠지게 경고한 것으로 알고 있다"고 밝혔다.



강 대변인은 이날 JTBC 유튜브 '장르만 여의도'에 출연해 이같이 말했다.

김남국 대통령실 국민디지털소통비서관. 뉴시스

그는 김 비서관이 평소 자신에게도 개인적으로 '누나'라고 부른다고 전했다.



또 "김 비서관이 워낙에 '형, 누나' 이렇게 자주 부른다"며 "일을 할 때라기보다는 엘리베이터 같은 데서 만나면 '누나, 밥 한번 먹어요' 이런 식"이라고 설명했다. 이런 스타일에 대해 "김 비서관의 주책"이라고 부르기도 했다.



다만 이번 사안에 대해선 "주책 이상이니 경고를 받은 것"이라고 밝혔다.



앞서 더불어민주당 문진석 원내수석부대표는 지난 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 휴대전화 메신저로 같은 대학 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 장면이 일부 언론 카메라에 잡혔다. 김 비서관의 '훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요'라는 답변도 함께 포착됐다.



이는 김 비서관이 강 비서실장과 김현지 제1부속실장에게 청탁을 전달하겠다는 뜻으로 읽혀 논란이 일었다.



이에 대통령실은 이튿날 공지를 통해 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원(김 비서관)에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다"고 밝힌 바 있다.



한편 강 대변인은 각종 개혁 추진 과정에서 속도 등을 둘러싸고 당정 간 엇박자가 노출되곤 한다는 시각에 대해선 "부부나 가족조차 미세한 말들은 조금 어긋날 수 있지만 방향은 같다"고 밝혔다.



그는 "내란전담재판부 등도 결국 사법개혁이라는 방향성 안에서 방향을 공유하고 있다"고 예를 들며 "작은 차이들은 조율 가능한 얘기들"이라고 설명했다.



그러면서 "당에 섭섭한 것 없다"고 강조했다.

<연합>