장성규, '연 30억 소득설' 일축…"유튜브도 마이너스"

방송인 장성규가 연 30억 소득설을 부인하며 경제적 고충을 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '만리장성규'에는 '아내 몰래 집 사러 간 유부남들'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

사진=유튜브 채널 '만리장성규' 캡처

영상에서 장성규는 방송인 전민기와 함께 서울 서초구의 한 신축 아파트를 둘러보며 부동산 전문가 김인만 소장과 상담을 진행했다.

부동산 대책을 설명하던 김 소장은 예시를 들며 "장성규 씨가 요즘 열심히 해서 소득이 좋아. 1년에 30억 정도 벌어"라고 말했고, 장성규는 "너무 좋다"고 웃어 보였다.

이를 들은 전민기가 "그 정도 벌어?"라고 되묻자 장성규는 "아니다. 요즘 어렵다. '만리장성규' 채널도 지금 마이너스다"라고 말했다.

장성규는 2012년 JTBC 아나운서로 입사해 2019년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 전향했다.

장성규는 2021년 자신이 설립한 법인 명의로 서울 강남구 청담동의 지하 2층~지상 4층 규모 건물을 약 65억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 이 건물은 최근 시세가 100억 원대로 올랐다는 보도가 나오며 화제를 모았다.

<뉴시스>