‘계엄령 놀이’ 등 갑질 양양 공무원…구속영장 청구

환경미화원을 상대로 ‘계엄령 놀이’ 등 갑질 의혹을 받는 강원 양양군 공무원에게 검찰이 구속영장을 신청했다.

양양군청 전경. 양양군 제공

춘천지검 소속지청은 강요 등 혐의로 양양군청 소속 7급 운전직 공무원 A씨에게 구속영장을 청구했다고 4일 밝혔다.

A씨는 환경미화원들에게 ‘계엄령 놀이’라며 폭력을 행사하고 청소차에 태우지 않고 출발해 이들을 달리게 하거나 특정 색상 속옷 착용을 강요하는 등 폭행 및 직장 내 괴롭힘을 했다는 혐의를 받는다.

A씨가 주식을 손해볼 때면 환경미화원들은 가위바위보에서 진 사람이 A씨에 의해 폭행당했으며 A씨가 투자한 주식 매매를 강요당하기도 했다.

피해자들은 지난달 25일 이번 사건과 관련한 고소장을 접수했다.

경찰은 A씨를 강요 혐의로 입건한 뒤 지난달 27일 양양군청과 공무원 주거지 및 근무지 등 세 곳을 압수수색해 지난 3일 구속영장을 신청했다.

검찰은 경찰이 신청한 구속영장을 검토했고 타당한 이유가 있다고 판단해 영장을 청구했다.

구속 전 피의자 심문은 오는 5일 오후 2시 춘천지법 속초지원에서 열릴 예정이다.