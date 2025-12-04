박나래, 매니저에 폭언·상해·갑질로 피소… "사실 확인 중"

박나래가 전 매니저로부터 가압류신청을 당했다고 알려졌다. 유튜브 채널 '나래식' 영상 캡처

방송인 박나래가 전 매니저로부터 가압류신청을 당했다고 알려진 가운데, 박나래 소속사 측은 “현재 사실 확인 중”이라는 입장을 표명했다.

4일 한 매체는 “박나래의 전 매니저들이 지난 3일 서울서부지법 부동산가압류신청을 제기했다”라면서 “재직 기간 동안 당한 피해를 호소하며 1억원 상당의 손해배상청구소송도 예고했다”고 밝혔다.

보도에 따르면 전 매니저들은 박나래를 상대로 직장 내 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하고 있는 것으로 전해졌으며 박나래의 비위를 증명할 자료를 법원에 추가로 제출한 것으로 알려졌다.

매니저들이 박나래를 상대로 가압류신청을 당했다. 박나래 제공

매니저들의 입장에 따르면, 박나래는 매니저들을 사적으로 괴롭혔는데, 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요 등을 하며 매니저들을 24시간 대기시켰다고 밝혔다. 이에 더해 박나래의 가족 일까지 맡기며 가사 도우미로 이용했다고 주장했다.

한 매니저는 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 들었으며, 화가 나서 던진 술잔에 상해를 입기도 했다고 전했다. 또 병원 예약과 대리처방 등 의료 관련 개인 심부름도 감당해야 했다고 말했다.

정산을 제때 하지 않았다는 주장도 더해졌다. 매니저들은 “회사 일을 하면서 개인적으로 쓴 비용도 제때 지급하지 않았다”라면서 “각종 식자재 비용이나 주류 구입비 등을 미지급한 경우도 있었다”고 폭로했다.

이에 퇴사를 결심한 매니저들은 회사 측에 밀린 비용 등 정산을 요구한 것으로 전해진다. 그러나 회사 측은 “명예훼손과 사문서위조로 고소하겠다”고 말했다고 알렸다.

매니저들이 가압류신청을 한 배경에 대해서는 “박나래는 자신의 잘못을 인정하지 않는다”라면서 “손해배상청구소송에 들어가면 오히려 재산을 처분하거나 은닉할 가능성이 높다”고 밝혔다.

이와 관련해, 소속사 측은 “현재 상황을 확인하고 있다”라며 “확인 후 입장이 정리되면 곧 밝히겠다”라고 전했다.