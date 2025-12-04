가인♥조권 "우리 사랑하게 됐어요"…뽀뽀까지?

MBC TV 예능 '우리 결혼했어요'에서 '아담 부부'로 큰 사랑을 받았던 그룹 '2AM' 멤버 조권과 '브라운아이드걸스' 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 '우리 사랑하게 됐어요'를 함께 부르며 화제를 모았다.

가인, 조권. 사진=조권 인스타그램 캡처

조권은 3일 자신의 소셜미디어에 "진짜예요"라는 글과 함께 가인과 녹음실에서 노래를 부르는 영상을 공개했다.

두 사람은 마주 보고 노래를 맞춰 부르며 '우결' 시절을 떠올리게 하는 분위기를 연출했다.

영상에서 조권은 곡이 끝난 뒤 "누나 이거 음원 나오면 '가요대전'에서 부르는 거 아니야?"라고 농담을 건넸고, 가인은 "MBC? 무슨, 꿈도 크다"고 받아치며 웃음을 자아냈다.

영상 후반부에는 조권이 가인에게 입술을 내밀며 뽀뽀를 시도하는 장면도 담겼다.

이를 본 브라운아이드걸스 제아는 댓글로 "내 바람대로! 가즈아!"라며 두 사람의 듀엣을 응원했다.

'우리 사랑하게 됐어요'는 2009년 발표된 조권·가인의 듀엣곡으로, '우리 결혼했어요' 속 커플 케미와 함께 음원 차트 1위를 기록하며 큰 사랑을 받았다.

<뉴시스>