[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 6일 (토요일) 커플 싸움 주의! 감정 기복 심한 띠는?

96년생 기쁜 소식 듣고 어리둥절하다.84년생 싸게 파는 곳을 이용하면 이롭다.72년생 취미와 일상생활이 명확하게 구분하자. 60년생 이 순간부터가 시작이라고 생각하라. 48년생 다음을 생각할 수 있는 지혜가 필요하다. 36년생 밖을 나가도 마음이 편치 않구나.

97년생 기분이 나쁠때 분위기를 바꾸자. 85년생 사방에서 실속이 가득하다. 73년생 본분을 잃지 않고 꾸준히 밀고 나가자. 61년생 일에 방심하거나 마음놓지 마라. 49년생 화려한 모습보다는 수수한 모습이 좋다. 37년생 갈등이 골이 깊어지는 운이다.

98년생 시작한 일 기분 좋게 끝내자. 86년생 크나큰 욕심은 화를 부른다. 74년생 여성은 바라는 것을 얻을 수 있다. 62년생 오늘은 이득은 생길 듯하다. 50년생 상대가 나를 헤아리지 못한다. 38년생 극단적인 대립은 피하자.

99년생 일이 유용한 것인가를 판단하라. 87년생 멀리 가는 것은 보류하라. 75년생 고생만 하고 보람이 없다. 63년생 일에 충실해야 손실이 없다. 51년생 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 39년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

00년생 타고난 일복이 터져 갑자기 바빠진다. 88년생 공무는 신중하게 처리하라. 76년생 자신의 영역을 넓혀나가길 바란다. 64년생 참을 줄도 알아야 한다. 52년생 매사에 조심하는 것이 이롭다. 40년생 힘만 드니 가슴이 답답하다. 28년생 집안에 우환이 생길 수 있다.

01년생 소심해서 득 볼 일 없다. 89년생 친구들과 어울리지 말고 일찍 귀가하라. 77년생 많은 노력과 희생이 필요한 법이다. 65년생 인간관계에 도에 지나친 것은 곤란하다. 53년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 41년생 지금 움직이는 것은 악재로 변한다. 29년생 유익한 일 내 것이 되지는 못한다.

02년생 주어진 일에 최선을 다하고 기대해 보라. 90년생 심신이 피곤하니 휴식이 필요하다. 78년생 동북방에서 금전을 구하라. 66년생 자신의 마음을 다스리는 신경쓰자. 54년생 일에 필요 이상으로 매달린다. 42년생 가족과친지에 경사가있다. 30년생 신속하고 정확하게 결정하자.

03년생 노력한 만큼 보상이 따를 운. 91년생 불필요한 걱정은 건강만 해친다. 79년생 직업문제에 즐거움이 있다. 67년생 이성권은 행동으로 옮기길 바란다. 55년생 문서나 관재수을 조심하자. 43년생 북쪽이 불리하니 이동하지 말자. 31년생 일에 대한 성취도는 좋다.

04년생 반반 승부라면 과감히 베팅 하라. 92년생 손실 가능성을 살펴라. 80년생 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려 버려라. 68년생 힘든 일이 있을 때에는 상사와 의논하자. 56년생 새로운 일을 시작하는 운이다. 44년생 내실을 기하는 것이 좋다. 32년생 몸을 움직임을 신중히 하자.

05년생 환심을 사두는 것도 좋은 방법이다. 93년생 허영심을 버리고 절약하라. 81년생 시간적인 여유가 없는 운이다. 69년생 선배나 윗사람의 충고를 귀담아 듣자. 57년생 이성은 적당히 유지하는 것이 좋다. 45년생 와병중인 사람은 병세가 차츰 호전된다. 33년생 투자는 일찌감치 포기하자.

06년생 언행에 주의하고 활동을 삼가라. 94년생 기대가 크면 그만큼 실망도 크다. 82년생 외적인 것만 중요하게 생각말자. 70년생 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 58년생 앞으로 나서기보다는 조금 뒤로 물러나자. 46년생 지친 몸을 기댈 곳은 없구나. 34년생 배신수 따르니 미리 방책을 세우라.