케데헌OST, 2025년 글로벌 인기 앨범 ‘2위’

스포티파이 ‘2025년 결산’ 발표

1위는 라틴 랩퍼 배드버니 차지

K팝을 소재로 한 넷플릭스 히트 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)의 사운드트랙(OST)이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 선정한 올해 최고 인기 앨범 순위 2위에 올랐다. 케데헌 OST의 수록곡 ‘골든’과 로제·브루노 마스의 ‘아파트’는 올해 최고곡 ‘톱10’에 등극했다.



3일(현지시간) 스포티파이가 발표한 2025 결산에 따르면 케데헌 OST는 글로벌 ‘톱10 앨범’ 순위에서 테일러 스위프트, 레이디 가가, 켄드릭 라마 등 세계적 팝스타들의 앨범을 제치고 2위를 차지했다. 푸에르토리코 출신 가수 배드 버니의 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스’(Debi Tirar Mas Fotos)가 1위에 올랐다.