공수처, ‘전현희 표적감사’ 감사원 압색

최재해 직권남용 혐의 고발 관련

근무태도 의혹 등 감사 경위 규명

고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열정부 때 감사원이 전현희 전 국민권익위원장을 ‘표적 감사’했다는 의혹과 관련해 또다시 강제수사에 나섰다. 2023년에 이어 약 2년 만이다.



공수처 수사1부(부장검사 나창수)는 최재해 전 감사원장 등이 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 고발된 사건과 관련해 감사원 운영쇄신 태스크포스(TF)와 심의지원담당관실 등을 4일 압수수색했다.

지난 3일 서울 종로구 감사원에 감사원 깃발이 펄럭이고 있다. 연합뉴스

공수처는 감사원이 2022년 전 전 위원장을 권익위원장직에서 물러나게 하고자 정기감사가 아닌 특별감사 명목으로 권익위에서 각종 자료를 제출받는 등 표적 감사했다는 의혹을 수사 중이다. 전 전 위원장은 문재인정부 시절 임명돼 정권이 바뀐 뒤에도 남은 임기를 이어가고 있었다. 감사원은 2022년 7월 말부터 전 전 위원장의 비위와 관련한 제보를 받았다며 권익위에 대한 특별감사를 벌였다.



감사 대상은 전 전 위원장의 상습 지각 등 근무태도 관련 의혹, 추미애 전 법무부 장관 아들의 군 특혜 의혹 관련 유권해석 부당 개입 의혹 등이었다. 당시 야권을 중심으로 감사원이 감사를 통해 전 전 위원장의 사직을 압박하고 있다는 비판이 제기됐다.



이후 감사원은 2023년 6월 전 전 위원장이 직원 갑질로 징계받게 된 권익위 국장의 선처를 구하는 탄원서에 서명하는 등 부적절한 행동을 했고, 세종청사에 근무한 89일 중 83일을 오전 9시 이후 출근했다는 등의 내용이 담긴 감사 결과 보고서를 공개했다.



전 전 위원장은 감사원이 자신의 퇴진을 목적으로 허위 제보를 토대로 감사를 진행했다며 2022년 12월 최 전 원장과 유병호 당시 감사원 사무총장(현 감사위원) 등을 직권남용 등 혐의로 공수처에 고발했다. 공수처는 2023년 9월 감사원을 압수수색하고, 같은 해 12월에는 유 전 사무총장을 소환해 조사했다. 이후 한동안 답보 상태였던 수사는 올해 6월 이재명정부 출범 이후 다시 활기를 띠는 모양새다. 공수처는 지난 10월엔 최 전 원장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.