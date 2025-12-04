팔공메아리, ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’서 브랜드마케팅협회장상

대구 동구 구정소식지 ‘팔공메아리’가 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’에서 인쇄사보 공공부문 브랜드마케팅협회장상을 받았다고 4일 밝혔다.

이로써 동구는 대한민국 커뮤니케이션 대상 3년 연속 수상하며, 지난달 제18회 대한민국소통어워즈 수상에 이어 올해 2관왕을 달성했다.

‘팔공메아리'로 브랜드마케팅협회장 상을 받은 홍보전산과 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구 동구 제공

이 상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부, 대한민국 국회 등 후원으로 협회, 단체, 국가기관이 발행하는 인쇄사보, 전자사보 등 비즈니스 저널리즘과 커뮤니케이션 관련 분야를 대상으로 시상하는 국내 최고 권위의 상이다.

‘팔공메아리'는 올해 ‘팔공메아리 어린이 신문’ 창간과 어린이 기자단 출범 등 어린이를 위한 새로운 시도를 한 점에서 높은 평가를 받았다고 구청 측은 설명했다. ‘동구 추억 한 조각’ 코너, 긴 역사를 자랑하는 팔공메아리 명예기자 운영 등에서도 좋은 점수를 받았다.

앞서 팔공메아리는 2023년 ‘대한민국 커뮤니케이션 대상’ 인쇄사보 공공부문 국회 행정안전위원장상, 2024년 ‘대한민국 커뮤니케이션 대상’ 기획·디자인 부문 우수상, 올해 제18회 대한민국소통어워즈 기초자치단체부문 대상 수상 등 지역 대표 소식지로 거듭나고 있다.

윤석준 대구 동구청장은 “팔공메아리는 2023년 모바일 소식지, 2024년 어르신 전용 팔공메아리 큰 책 발행 등 매년 새롭게 주민들에게 선보이고 있다"며 "올해는 어린이 신문을 통해 어린이가 직접 만들고 기록하는 동구의 새로운 소식지를 만들게 됐다"고 말했다.