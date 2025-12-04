손흥민, 토트넘 안방 찾아 ‘작별인사’

10일 챔스리그 프라하전 방문 예정

토트넘, ‘손’ 업적 기리는 벽화 선물도

‘손세이셔널’ 손흥민(33·로스앤젤레스FC·사진)이 10년간 뛰었던 ‘친정’ 토트넘을 찾아 런던 홈팬들과 작별인사를 나눈다.



토트넘은 4일 공식 홈페이지를 통해 “손흥민이 클럽을 떠난 이후 처음 토트넘 홋스퍼 경기장을 방문한다”며 “10일 SK 슬라비아 프라하(체코)와의 2025~2026 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 런던 홈경기에서 팬들에게 작별인사를 전한다”고 밝혔다.



손흥민은 지난 5월 스페인 빌바오에서 열린 2024~2025 유로파리그(EUL) 우승을 이끈 뒤 한국에서 열린 프리시즌 투어 기간에 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 이적을 발표했다. 지난 8월3일 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬과 프리시즌 경기가 손흥민이 토트넘 유니폼을 입고 치른 마지막 경기였던 탓에 런던 토트넘 홈팬들에게는 직접 제대로 된 작별인사를 건네지 못했다.



손흥민은 토트넘에서 2015~2016시즌부터 10년간 공식전 454경기를 뛰며 173골을 터트려 클럽 역대 최다득점 5위에 오른 ‘레전드’다. 토트넘은 “손흥민은 프라하전 킥오프를 앞두고 선수단 입장 전에 그라운드를 밟을 예정이다. 2015년 레버쿠젠(독일)을 떠나 팀에 합류한 뒤 10년 동안 팬들의 사랑을 받아온 만큼 직접 팬들의 마음에 보답할 시간을 갖는다”고 설명했다.



토트넘은 특히 손흥민의 ‘홈커밍 데이’를 맞아 특별한 선물도 준비했다. 토트넘은 팬 자문위원회와 협력해 토트넘의 메인거리인 하이로드에 손흥민의 유산을 기리는 벽화 작업에 들어갔고, 프라하전에 앞서 완성될 예정이다. 벽화 디자인은 손흥민이 직접 결정했다.



손흥민은 “지난여름 힘들게 토트넘을 떠나게 됐다고 발표했을 때 저는 한국에 있었다. 이 때문에 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 팬들에게 제대로 작별인사를 할 기회를 얻지 못했다”면서 “이제 토트넘 팬들에게 지난 10년 동안 저와 제 가족에게 얼마나 큰 사랑과 응원을 보내주셨는지 직접 말씀드릴 수 있게 돼 정말 행복하다. 매우 감정적인 순간이 될 것이지만 저와 클럽 모두에게 정말 중요한 일”이라고 기대감을 전했다.



LAFC로 옮긴 뒤 손흥민은 유럽 5대 리그 유일의 아시아 득점왕 출신답게 3개월 만에 MLS 무대를 정복했다. 정규리그 10경기에서 9골 3도움과 플레이오프(PO) 3경기 3골 1도움을 더해 총 13경기 12골 4도움을 기록했다.