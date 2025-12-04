“주문 뚝 끊겨”… ‘탈팡’ 움직임에 소상공인 ‘날벼락’

계정 삭제 등 소비자들 ‘탈쿠팡’ 러시

“매출 90% 쿠팡서 발생… 생계 직격탄”

시민단체, 유출 피해신고센터 등 운영

쿠팡 고객정보 유출 사태가 장기화 조짐을 보이면서 쿠팡을 주요 판로로 이용한 소상공인들에게 불똥이 튀고 있다. 고객들의 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴) 러시’와 함께 입점 판매자들의 매출 감소가 불가피해졌기 때문이다.

4일 서울 시내 한 쿠팡 물류센터에 배송차량이 주차돼 있다. 연합뉴스

4일 업계에 따르면 자영업자들의 온라인 커뮤니티에서 한 소상공인은 “온라인 매출의 70%가 쿠팡에서 발생하는데 개인정보 유출 사태 이후 주문이 30% 줄었다”며 “이번 사태는 입점 판매자 생계에도 직격탄”이라고 말했다. 다른 판매자도 “하루이틀 치 광고비가 소진되지 않을 만큼 조회수가 급감했다”며 “매출의 90%가 쿠팡에서 이뤄지는데 갑자기 뚝 끊겼다”고 했다.



쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 온오프라인에선 쿠팡 서비스를 중단하거나 계정을 삭제하려는 소비자들이 늘고 있다. 비정상적인 로그인 시도, 해외 결제 승인 알림, 스미싱 문자 수신 등 고객 불안을 자극하는 사례가 잇따르면서다. 쿠팡 측과 경찰은 “아직 2차 피해가 확인되지 않았다”고 했으나, 불매 운동과 집단 소송을 준비하는 고객들이 급증하고 있다.



쿠팡 측의 미온적 대응도 고객 불만을 키우고 있다. 앞서 개인정보보호위원회는 쿠팡에 개인정보 유출 사고를 ‘노출’이 아닌 ‘유출’로 통지하라고 거듭 지적했지만, 쿠팡은 묵살한 것으로 나타났다.



시민단체들은 제도 개선을 요구하며 대응에 나섰다. 참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임 민생경제위원회는 다음달 4일까지 한 달간 쿠팡 개인정보 유출로 인한 피해신고센터를 운영한다. 피해 사례를 모아 쿠팡과 정부, 국회에 제출해 개선을 요구하고 공정위 신고, 형사고발 등 조치를 할 계획이다.