[속보] 정부 “소비쿠폰 국민 만족도 높아…80% 이상 만족”

사진 = 연합뉴스

전 국민을 대상으로 지급된 민생회복 소비쿠폰에 대해 국민 10명 중 8명이 신청·사용 과정에 만족한 것으로 조사됐다.

4일 행정안전부에 따르면 민생회복 소비쿠폰은 전 국민 소비 진작을 위해 1·2차로 나눠 지급됐다.

1차 소비쿠폰은 7월 21일부터 9월 12일까지 8주간 전 국민을 대상으로 지급됐고 대상자 5060만명 중 99%(5007만9000명)이 신청했다. 지급액은 9조693억원이다.

2차는 9월 22일부터 10월 31일까지 6주간 국민 90%를 대상으로 1인당 10만원이 지급됐다. 대상자 4567만명 중 97.5%(4452만7000명)이 신청해 총 4조4527억원이 지급됐다.

지급 수단별로는 1차 지급 때 신용·체크카드 3464만건(69.2%), 지역사랑상품권 930만건(18.6%), 선불카드 615만건(12.3%) 순으로 많았다.

2차 지급 때는 신용·체크카드 3049만건(68.5%), 지역사랑상품권 825만건(18.5%), 선불카드 579만건(13.0%) 순이었다.

거동이 불편한 노인, 장애인 등 취약계층을 직접 찾아 신청을 돕는 ‘찾아가는 신청’을 통해서는 총 81만1211건이 지급됐다.

행안부는 소비쿠폰 지급 실적과 신청·사용 편의 제고 노력 등을 평가해 이달 중 집행 우수 지방자치단체를 선정하고 300억원을 교부세 인센티브로 부여할 계획이다.

행안부·문화체육관광부가 공동으로 진행한 소비쿠폰 관련 국민 인식 조사 결과도 긍정적이었다.

신청 방식에 대해 응답자의 86%(매우 편리 51%)가, 사용에 대해서는 응답자의 80.7%(매우 편리 38.6%)가 편리했다고 답했다. 취약계층을 두텁게 지원한 지급방식에 대해 응답자의 62.9%가, 비수도권 지역 추가 지급 방식에 대해서도 60%가 적절했다고 답변했다.