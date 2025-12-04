‘인사청탁 논란’ 김남국 비서관 결국 사의

대통령실, 사직서 수리

대통령실은 4일 인사청탁 문자로 논란이 된 김남국(사진) 대통령실 디지털소통비서관이 사직서를 제출하고, 사직서가 수리됐다고 밝혔다. 김 비서관이 더불어민주당 문진석 국회의원과 문자를 보낸 사실이 사진으로 보도된 지 불과 이틀 만이다.



김 비서관이 문 의원과 인사청탁 관련 문자를 주고받는 과정에서 김현지 대통령실 제1부속실장에게 인사 추천을 하겠다는 답장을 남긴 사실이 전해지며 사그라들었던 김 부속실장 실세 논란이 다시 부상하자 대통령실이 신속하게 수습에 나선 것으로 풀이된다. 대통령실이 김 비서관 사직서를 수리하며 수습에 나섰지만, 김 부속실장을 둘러싼 정치권 논란은 더욱 커질 전망이다.



강유정 대통령실 대변인은 이날 JTBC 유튜브 방송에 출연해 김 비서관에 대해 “(강훈식) 비서실장이 눈물 쏙 빠지게 경고한 것으로 알고 있다”고 말했다. 강 대변인은 김 비서관이 인사청탁 문자에서 김 부속실장을 ‘현지 누나’라고 호칭한 것과 관련해 강 대변인에게도 평소 ‘누나’라고 부르느냐는 질문을 받고 “김 비서관이 워낙에 ‘형, 누나’ 이렇게 자주 부른다”고 말했다.



강 대변인은 김 비서관의 호칭 습관에 대해 “김 비서관의 주책”이라며 “주책 이상이니 경고를 받은 것”이라고도 말했다.



대통령실은 전날에도 공지를 통해 “대통령실은 부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직기강 차원에서 엄중 경고조치했다”고 밝힌 바 있다.