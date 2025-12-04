통일부 “北 억류자·비전향 장기수 교환 검토 안 해”

李 회견 질문 관련 “시급성 인지”

탈북민·선교사 6명 10여년째 억류

“억류자 송환, 대화로 해결 노력”

대통령실이 북한에 한국 국민 6명이 억류되어 있다며 “남북대화 재개 노력을 통해 해결하겠다”고 밝힌 것과 관련해 통일부는 이 문제를 국내 비전향 장기수의 북송 문제와 연계하지는 않을 방침이다.



4일 통일부 당국자는 “정부가 비전향 장기수를 인도적 차원에서 송환할 방침이며 관련 검토를 하고 있다”고 밝혔다. 통일부는 이날 배포한 언론안내문을 통해 “정부는 억류자 문제 해결의 시급성을 인식하고 있으며 북한과 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다”고 설명했다. 남북 간 대화가 이루어진 시기에는 여러 차례 북측에 이 문제를 제기한 바 있다는 점도 강조했다.



대통령실은 북한에 억류된 한국 국민과 관련해 답변자료를 배포하고 “현재 탈북민 3명을 포함해 우리 국민 6명이 2013년부터 2016년에 걸쳐 간첩죄 등 혐의로 억류돼 있는 것으로 파악된다”며 “국민적 공감대를 바탕으로 조속한 남북대화 재개 노력을 통해 해결해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “남북 간 대화·교류가 장기간 중단된 상황에서 분단으로 인한 국민 고통은 지속되고 있고 문제의 해결이 시급한 상황”이라고도 덧붙였다.



대통령실은 현재 북한에 억류된 6명 가운데 내국인 3명은 선교사 김정욱, 김국기, 최춘길씨이고 2013∼2014년부터 붙잡혀 있다고 밝혔다.



이재명 대통령은 전날 청와대 영빈관에서 열린 외신 기자회견에서 관련 질문을 받고 “처음 듣는 이야기”라며 “아주 오래전에 벌어진 일이라 개별적 정보가 부족하다. 상황을 조금 더 알아보고 판단하겠다”고 답했다.



공개된 기록으로 우리 정부가 북한과 억류자 문제를 교섭한 것은 2018년 4월 판문점 남북정상회담과 이어진 6월 고위급회담이 마지막이다. 통일부에 따르면 당시 조명균 통일부 장관이 억류자 문제를 제기했고, 리선권 북측 대표단장이 “검토하고 있다”고 답했으나 실질적인 진전은 없었다. 이와 관련, 문재인정부 대통령비서실 국정상황실장을 지낸 윤건영 의원은 이날 페이스북 계정에 “석방 직전까지 이르게 되었다”고 당시 상황을 전했다. 이어 “김정은 위원장은 문 전 대통령에게 (억류자 석방에) 최선을 다하겠다. 좋은 소식을 들려주겠다는 약속을 하기도 했다”고 적었다.