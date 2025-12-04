'2025 전남농협 농심천심 공감포럼' 성황리에 개최

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동) 전남본부(본부장 이광일)는 4일 여수JCS호텔에서 강호동 회장을 비롯한 전남관내 농축협 조합장 144명이 참석한 가운데“2025년 전남농협 농심천심 공감포럼”을 개최했다.

이번 포럼에서 전남관내 조합장 및 시군지부장들은 현재 농협에서 범국민 운동으로 펼치고 있는“농심천심 운동”활성화를 위한 결의를 다졌다.

이 자리에 모인 조합장들은 “농협이 지역사회를 위해 다양한 공익 활동을 펼치고 있지만, 이를 제대로 알리지 못해 긍정적 이미지가 부족하다”고 지적했다.

이를 해결하기 위해 조합장들은 ‘농심천심 운동’의 적극적인 전개를 한목소리로 제안했다. 조합장들은 이 운동이 농협에 대한 올바른 이해와 공감대 형성에 중요한 역할을 할 것으로 기대했다.

이날 조합장 포럼을 주최한 이석채 농협중앙회 이사(운남농협 조합장)는“오늘 함께한 조합장님들이 본인부터 변화하고 조합원 및 지역사회에 농심천심 운동을 활성화 할 수 있도록 적극 노력해달라”고 당부했다.

강호동 회장은 “농업과 농촌은 우리 모두의 삶을 지탱하는 근간이며, 그 가치를 함께 지켜야 한다”며 “국민, 농업인, 지역이 함께 만들어가는 새로운 농촌운동을 통해 미래 세대가 안심하고 살아갈 농촌을 구현하겠다”고 말했다.

“농심천심”운동은‘농부의 마음이 하늘의 뜻’이라는 의미로 농업인이 존경받고 국민 모두가 행복한 ’지속가능한 농업ㆍ농촌’을 구현하고자 하는 범국민적 운동이다.