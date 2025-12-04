현대글로비스, ‘60억달러 수출의 탑’ 수상…세계 곳곳 자동차 부품 등 수출 성과

23년 58억, 24년 59억, 올해 61억달러로 수출 증가

현대글로비스가 4일 ‘제62회 무역의 날 기념식’에서 60억달러 ‘수출의 탑’을 수상했다.

수출의 탑은 매년 ‘무역의 날’에 산업통상자원부와 한국무역협회가 수출 실적이 우수한 기업에 수여하는 포상이다. 기업이 1년간 달성한 수출액 규모에 따라 금액별로 ‘탑’을 붙여 수여한다.

이규복 현대글로비스 대표이사(오른쪽)가 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 무역의날 기념식에서 김민석 국무총리로부터 60억달러 ‘수출의 탑’을 받고 있다. 현대글로비스 제공

현대글로비스는 2023년 58억달러, 2024년 59억달러에 이어 올해 61억달러의 수출실적을 달성했다. 각각 전년도 7월부터 당해 연도 6월까지 세관 신고를 기준으로 직접 수출한 실적을 집계한 것이다.

현대글로비스는 모빌리티 전문 물류 기업으로 자동차 부품을 주로 수출한다. 국내외 협력사로부터 부품을 구해 해외 현지로 운송하며 현대차·기아 등 완성차 제조기업이 해외 공장에서 원활히 차량을 생산할 수 있도록 돕는다.

부품 발주부터 포장, 해상 운송에 이어 현지 항구에 도착한 부품의 내륙 운송과 보관까지 ‘KD(녹다운·부품을 수출해 현지에서 조립 판매) 물류’에 대한 종합서비스를 제공한다.

현대글로비스는 지난해(국내발 기준) 세계 각국의 완성차 생산공장 17곳에 44개 차종 부품 5만7683FEU(1FEU는 길이 12ｍ 컨테이너 한 개) 분량을 공급했다.

최근에는 미국 조지아주의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 가동과 함께 미 행정부의 관세 부과에 따른 안전 재고 확보 수요가 늘며 자동차 부품 수출량이 증가했다.

중남미와 중동, 독립국가연합(CIS) 등은 현대글로비스의 주요 중고차 수출 지역으로, 현대글로비스의 올해 3분기까지 실적을 보면 KD와 중고차 수출 등이 포함된 유통사업 부문의 매출액이 10조657억원으로 전체의 약 48%를 차지했다. 이 부문의 영업이익은 4430억원으로 전체의 약 28%였다.

현대글로비스 관계자는 “최근 미국 관세 영향 등 대내외 환경이 녹록지 않았지만 유기적∙효율적인 운송체계를 기반으로 공급망 유연성을 확보해 수출 성과를 낼 수 있었다”며 “글로벌 공급망 안정화와 첨단 물류 기술 도입을 통해 수출경쟁력을 강화할 계획”이라고 말했다.