“치아 다 뽑아놓고 폐업하면 어쩌란건지…” 세종 치과 환자들 고소 줄지어

세종시의 한 치과의원이 돌연 폐업하면서 피해가 속출하고 있다.

4일 세종남부경찰서에 따르면 치과 폐업으로 피해를 입은 피해자 51명은 원장 A씨를 사기·배임 혐의로 고소했다. 고소장에 적시된 피해 액수는 총 2억여원이다.

세종시의 한 치과의원이 돌연 영업을 중단하자 환자들이 의원을 찾아 상황을 확인하고 있다. 연합뉴스

치과의원은 지난달 26일 갑작스레 영업을 중단했다. 지난주까지 10여건의 고소장이 접수됐고 2주 만인 이날까지 40여건의 고소장이 추가 접수됐다.

고소인들은 A씨가 임플란트 시술, 치과 진료 등의 비용을 선결제하게 만든 뒤 돌연 영업을 중단했다고 주장했다. 일부 고소인들은 수천만원에 달하는 일가족의 치과 진료 비용을 한 번에 결제했으나 치료는 커녕 환불도 받지 못하고 있다. 또 임플란트 시술을 위해 발치했다가 진료조차 받지 못한 피해자가 수두룩한 것으로 전해졌다.

피해자들은 금전적 피해는 물론 신체적·정신적 피해를 호소하고 있다.

A씨는 치과의원 출입문에 부착한 안내문에 법률 대리인을 통해 환불 절차를 진행한다고 밝혔으나 피해자들은 파산신청한다는 소문이 돌면서 경찰 고소가 이어지고 있다.

경찰은 고소인 조사를 진행하는 한편 A씨의 법률 대리인 등을 통해 경위를 파악한 후 수사에 나설 방침이다.

해당 치과 의원은 현재까지 세종시보건소 등에 별도 휴업이나 폐업 신청을 하지 않은 채 영업 중단을 이어가고 있다.