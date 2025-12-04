캄보디아 일부지역 여행경보 하향…시하누크빌 등은 유지

정부가 캄보디아 일부 지역에 대한 여행경보 수위를 하향 조정했다. 한국인이 연루된 캄보디아 내 온라인 스캠, 강력범죄 관련해 전담반 가동에 착수하는 등 상황이 관리되고 있다는 판단에 따라 기존에 여행금지와 출국권고 대상이던 요주의 지역을 제외하고는 경보 수위를 낮췄다.

외교부는 4일 오후 4시를 기해 캄보디아에 대한 여행경보를 조정한다고 밝혔다. 한국인이 많이 찾는 관광지인 시엠레아프는 기존 경보 2단계 '여행자제'에서 1단계 '여행유의'로 내려갔다. 특별여행주의보(2.5단계)가 내려졌던 수도 프놈펜은 2단계 '여행자제' 지역이 됐다.

현재 경보 4단계 '여행금지' 지역인 캄폿주 보코산 지역, 바벳시, 포이펫시는 금지가 유지된다. 경보 3단계 '출국권고' 대상인 시하누크빌주도 3단계가 유지된다.

프레아비히어주, 웃더민체이주, 반테이민체이주, 바탐방주, 파일린주, 푸르사트주, 코콩주는 특별여행주의보가 계속 적용된다.

2∼4단계와 특별여행주의보 발령 지역을 제외한 전 지역은 1단계 여행유의가 적용된다.

외교부는 이번 여행경보 조정에 대해 “캄보디아 내 스캠범죄 대응 관련 현지 정부의 자체 단속 노력과 함께 한국-캄보디아 공동 전담반(코리아 전담반) 가동 등 양국 공조가 강화되면서 상황이 개선된 점을 반영한 것”이라고 설명했다.

코리아 전담반 등의 가동 이후 캄보디아 내에서는 스캠범죄 신고 접수 건수가 감소했고, 프놈펜과 시엠립 등지에서도 실질적인 개선이 이루어졌다는 판단으로 보인다.

외교부는 그러나 “3단계 이상 발령 지역을 중심으로 우리 국민의 피해 신고는 이어지고 있어 각별한 유의가 계속 필요하다”며 “특히 고수익 등 지나치게 좋은 조건을 내세운 취업 제안을 받아 캄보디아를 방문하는 경우 스캠 범죄에 연루될 가능성이 크다”고 전했다.

캄보디아에는 현재 한국 경찰 7명이 캄보디아 경찰 12명과 함께 근무하는 코리아 전담반 외에 현지의 한국 경찰 인력이 증원됐다.

주캄보디아대사관의 경찰 영사는 기존 3명에서 5명으로 늘었고, 사건사고 담당 행정 인력은 기존 2명에서 4명으로 증원이 추진되는 것으로 전해졌다. 한동안 공석이던 주캄보디아 대사로는 최근 김창룡 전 경찰청장이 임명됐다.