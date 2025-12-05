“문화재 보존·개발 양립 가능” …吳시장, 세운지구서 스킨십

지역 주민들과 간담회



종묘∼남산 녹지축 개발 관련

주민들 “정쟁에 생존권 위협”

오세훈 “사안해결 만전기할 것”

3자 협의체 구성도 재차 언급

市, 병목 지점 면밀검토 계획

“정쟁이 아니라 정책을 하겠습니다.”



오세훈 서울시장은 4일 서울 종로구 세운상가에서 열린 주민간담회에서 이같이 강조했다. 현장에 모인 세운지구 주민들이 “우리는 다 죽어가는데 정치권에서 싸움만 벌이고 있다”고 성토했기 때문이다. 이들은 “지금 남아 있는 130여명의 토지주들은 월세 수입이 끊기고, 이주대책비 대출금은 이자가 원금에 맞먹을 지경에 이르러 생존권마저 위협받고 있다”며 “시간이 너무 지체되면 모두가 망한다”고 호소했다. 이날 간담회에서는 SH공사 사업현황 브리핑에 이어 지역 주민 100여명이 참가한 가운데 생활 불편, 안전 우려, 사업 추진 과정의 애로사항 등이 논의됐다.

답변하는 吳 오세훈 서울시장(가운데)이 4일 서울 종로구 세운상가를 방문해 세운지구 재개발 관련 상인·주민 간담회를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

오 시장은 정부와 시, 주민 대표가 참여하는 3자 협의체를 재차 언급하며 사안 해결에 만전을 다할 것이라고 약속했다. 그는 “3자 협의체 혹은 전문가가 참여하는 4자 협의체를 이미 공개적으로 제안했는데도 국가유산청은 답이 없다”면서 “(지방정부가) 대화를 하자는데 (중앙정부에서) 반응이 없는 것은 굉장히 무책임한 처사”라고 비판했다. 이어 “국가유산과 문화재를 보존하고 가치를 돋보이게 하는 동시에 도시를 조화롭게 발전시키고 개발하는 것은 분명히 양립가능하다”며 “재생이 아니라 쇠락과 침체, 보존이 아니라 방치하는 그런 정책은 더 이상 좌시하지 않겠다”고 덧붙였다.



세운지구 재개발은 서울시가 민간 참여 유도를 통해 도심에 대규모 녹지를 확보하기 위한 ‘녹지생태도심 재창조 전략’과 직접 연결된다. 세운지구는 녹지생태도심 전략을 통한 핵심상가군 공원화와 민간부지 내 개방형 녹지로 약 13.6만㎡ 규모 도심 녹지로 탈바꿈할 예정이다. 시 관계자는 “북악산~종묘~남산을 잇는 ‘남북 녹지축’이 조성되면 녹지뿐 아니라 획기적인 도심 경쟁력 제고 또한 기대할 수 있다”고 강조했다.



오 시장은 전날 서울시장 누리집을 통해 공개한 ‘세운상가 재개발 이슈 총정리’ 영상에서도 “녹지가 턱없이 부족한 서울에 종묘~남산 녹지축이 생기면 세계 도시계획사에 획기적 성공 사례로 남을 것”이라며 “녹지생태도심을 통한 도시재창조는 녹지 갈증이 높은 서울시민을 위한 보편적 복지”라고 주장했다.



시는 이번 재개발로 30년 이상 낡은 건축물이 밀집한 세운지구의 안전 취약성 역시 해소될 것으로 기대하고 있다. 현재 세운지구는 30년 이상 된 건축물이 97%, 목조 건축물 57%로 노후, 화재 등 안전상 취약한 상태다. 또 소방차 진입이 곤란한 6m 미만 도로가 65%에 이르는 등 열악해 주민 불편과 안전에 대한 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.



시는 이번 주민간담회에서 제기된 의견을 토대로 정비사업의 병목지점을 면밀히 검토하는 한편 관계기관과 긴밀하게 협력해 사업 추진 일정을 구체화한다는 계획이다. 특히 세운지구 전반의 노후 인프라 개선, 안전 확보, 개방형 녹지 조성 등 핵심 과제를 지속적으로 추진하고 주민과의 소통을 강화해 사업 진행 과정의 투명성과 신뢰도를 높여 나간다는 방침이다.