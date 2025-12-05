"아침 출근길이 더 위험"…첫눈 뒤 도로 곳곳 얼어붙는다

폭설에 서울 도심 도로 곳곳 통제

빙판길 차량 추돌 사고 잇따라



5일 아침 영하권 살얼음 예고

출근길 ‘미끄럼 사고’ 각별히 주의

서울 전역을 비롯한 수도권에 첫눈이 내린 4일 저녁, 도로가 눈으로 덮이면서 퇴근길 교통체증이 이어졌다. 강설로 인해 도로 곳곳이 통제됐고 교통 정체가 극심해지면서 버스에서 내려 걷는 시민들의 모습도 포착됐다. 영하권 추위가 금요일인 5일까지 이어질 것으로 보여 도로 살얼음을 주의해야 한다는 경고도 나왔다.

4일 서울 서대문구 홍제동 내부순환로에서 차량이 얼어붙은 눈길에 서행하는 가운데 내부순환로에서 시설관리공단 관계자가 제설 작업을 하고 있다. 연합뉴스

4일 서울 마포구 홍대 인근에서 제설작업이 완료되지 못한 도로에서 시민들이 언덕길 차를 밀고 있다. 연합뉴스

서울시 교통정보센터(TOPIS)에 따르면 이날 오후 10시 기준 서울 도심 고속도로 19개 구간과 시내 도로 5곳이 강설로 인해 통제되고 있다. 서울은 내부순환도로 사근~성산 진입램프와 북부간선도로, 마들로 월계2·3차도, 강변북로 자양고가차도 양방향이 통제됐다. 내부순환도로는 정릉·길음·마장·국민대·월곡·연희·홍은·성산·홍제 진입램프에서 단방향 통제가 이뤄졌다.

강변북로는 청담대교에서 잠실대교 양방향이, 북부간선로는 구리 방향 월릉교차로에서 목동 방향과 종암교차로 방향 목동에서 월릉교차로 방향이 통제됐다. 분당수서로 성남 방향 수서에서 복정, 강남순환로 성산 방향 금천톨게이트에서 본선진출로도 통제됐다.

4일 서울 종로구 경복궁역 인근에서 차량이 빙판길에 정체를 빚고 있다. 연합뉴스

빙판길로 인한 사고도 잇따랐다. 강남구 논현동에서는 오후 7시49분쯤 승용차 두 대가 내리막길에서 미끄러져 각각 전봇대와 가게 유리창을 들이받는 사고가 발생했다. 금천구 시흥동 호암터널에서는 오후 7시15분쯤 6중 추돌 사고가 발생했다. 올림픽대로와 강변북로, 분당수서로, 강동대로 등에서도 추돌사고가 발생해 한때 교통이 통제됐다.

구로구 온수동과 강북구 수유동 먹자골목, 성북구 삼선동 등에서는 노인 낙상사고가 신고가 접수됐다. 이들은 인근 병원으로 이송됐다. 관악구에서는 일부 마을버스 노선이 폭설로 인해 운행이 중단됐다. 종로구 자하문터널에서는 장기간 정체가 이어져 버스 승객들이 터널을 걸어나가는 상황이 연출됐다.

4일 서울 종로구의 한 건물 앞 도로와 인도가 눈에 덮여 경계가 사라져 있다. 연합뉴스

기상청은 이날 오후 6시를 기준으로 서울 전역에 대설주의보를 발표했으나 8시쯤 해제됐다. 눈은 그쳤지만 출근길 도로에 살얼음과 빙판길이 생길 것으로 보인다. 5일 아침 최저기온은 -11~2도로 눈이 녹아 얼어붙을 수 있다.

기상청 관계자는 “미끄럼 사고 위험이 높다”며 “5일 아침 출근길에는 안전 운행이 필요하다”고 당부했다. 김민석 국무총리는 이날 행안부와 서울시 등 지자체에 주요 간선도로 및 중심지 도로에 제설 및 제빙 작업을 개시하고 가능한 경우 차량 통제·우회 조치를 시행하라고 지시했다.

기상청은 어제 오늘은 평년보다 낮은 기온 분포를 보이고 있지만 주말부터 다시 영상권 날씨를 회복할 것으로 전망했다.