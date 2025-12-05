사막에 덩그러니 침대만…요르단에 있다는 6만원짜리 숙소

요르단 와디럼 사막 한가운데서 한 여행 인플루언서가 '지붕 없는 숙소'에 묵은 후기를 공개해 화제를 모으고 있다.

여행 인플루언서 존니 디줄리어스는 최근 소셜미디어(SNS)에 올린 영상에서 1박 약 6만원에 예약한 이색 숙소를 소개했다.

영상에는 끝없는 사막 한가운데 낮은 담으로 둘러싸인 공간에 하얀 침구의 침대 하나만 덩그러니 자리한 모습이 담겼다.

존니는 "옆에 다른 방들이 줄지어 있을 줄 알았는데 이 방 하나뿐이었다"며 "오로지 나 혼자 쓰는 공간, 세상에서 가장 미친 숙소"라고 표현했다.

그는 이 숙소가 저녁 식사, 화장실·샤워 시설, 인터넷 접속이 가능한 공간까지 갖추고 있었다고 설명했다.

해당 숙소가 위치한 와디럼 사막은 유네스코 세계유산으로 지정된 보호 지역으로, 업체 측은 예약자에게만 정확한 위치를 안내하고 외부인의 무단 접근을 제한하는 등 안전 관리도 철저히 운영하고 있는 것으로 알려졌다.

이 지역에는 다양한 동굴형 숙소도 마련돼 있으며, 존니는 하룻밤을 보낸 뒤 업체와 동행해 사막 투어도 즐겼다고 전했다.

해당 영상이 공개되자 누리꾼들 사이에서는 "AI 영상 아니냐", "전갈이나 하이에나가 있는데 위험하지 않나" 등 놀라움과 우려가 뒤섞인 반응이 이어졌다.

