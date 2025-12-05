전날 내린 눈의 흔적들…도로 살얼음 유의해야 [오늘날씨]

교통사고나 낙상사고 없도록 주의해야

미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준

올겨울 많은 양의 첫눈이 내린 지난 4일 서울 서대문구 홍제동 내부순환로에서 차량이 얼어붙은 눈길에 서행하고 있다. 연합뉴스

금요일인 5일은 전날 내린 눈으로 빙판길과 도로 살얼음(블랙아이스), 결빙 등이 나타나는 곳이 있겠으니 교통사고나 낙상사고 등이 일어나지 않도록 각별히 주의해야 한다.

기상청에 따르면 이날 오전까지 전북 서해안·동부, 광주·전남 서부에 0.1㎝ 미만 눈 또는 0.1㎜ 미만 빗방울이 흩날리겠으며, 울릉도·독도에도 5~10㎝ 눈 또는 5~10㎜ 비가 내리겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -5.7도, 인천 -4.5도, 수원 -6.0도, 춘천 -6.1도, 강릉 -1.8도, 청주 -4.5도, 대전 -4.5도, 전주 -1.7도, 광주 1.6도, 제주 8.7도, 대구 -0.6도, 부산 2.3도, 울산 0.8도, 창원 2.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 3도, 인천 3도, 수원 3도, 춘천 3도, 강릉 8도, 청주 4도, 대전 5도, 전주 6도, 광주 7도, 대구 7도, 부산 8도, 제주 10도 등으로 예상된다.

건조 특보가 발효된 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 일부 경남권(부산·울산·창원·김해)은 당분간 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다. 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니, 야외 활동 시 산불을 포함한 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해 1.0~3.5m, 남해 0.5~3.5m로 예상된다.