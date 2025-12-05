빽가, '신지·문원 상견례' 때 화장실 간 이유 밝혔다

혼성그룹 '코요태' 멤버 빽가가 팀 멤버인 신지와 그녀의 예비남편 문원에 대한 애정을 드러냈다.

빡가는 4일 방송된 KBS 쿨 FM '박명수의 라디오쇼'에서 이렇게 밝혔다.

빽가는 이날 "실제로 본 연예인 중 누가 제일 예쁘냐, 누가 제일 잘생겼냐 질문을 많이 받는다"고 운을 뗐다.

이어 "누가 제일 이쁘냐"는 질문을 받자 빽가는 바로 옆에 앉은 이현이라고 답하며 센스를 뽐냈다.

박명수는 "실제로 (결혼 관련으로) 신지 얘기 많이 물어보지 않냐"라고 물었다.

빽가는 "많이 물어본다. 얼마 전에 이슈가 됐지 않나. 화장실 간 것 관련해서 '소변 때문인지, 화나서인지'라고 물어보더라. 반반이라고 했다"라고 너스레를 떨었다.

빽가는 그러면서 "(문원은) 너무 좋은 친구"라고 덧붙였다.

앞서 빽가는 신지 예비 남편인 가수 문원과 상견례를 하는 유튜브 콘텐츠에서 문원이 돌싱이라는 얘기 등을 듣고 "화장실 좀 가겠다"며 자리를 뜨는 모습이 온라인에서 화제가 됐다.

신지와 문원은 내년 중으로 결혼 날짜를 확장했다.

신지는 최근 방송인 장영란의 유튜브 채널 'A급 장영란'에 업로드된 '전 국민이 반대한 '코요태 신지♥문원 결혼' 숨겨진 이야기 (최초 공개)'라는 제목의 영상에 출연해 "재산을 보고 접근했다" "돌싱인 걸 숨겼다" 등 문원에 대한 각종 오해, 루머를 직접 해명하고 나서기도 했다.

이미 신혼집을 구해 두 사람이 함께 살고 있다며 "퇴근하는 길이 설렌다"고 덧붙였다.

