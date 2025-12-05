“예방 접종 서둘러야”…‘더 독해진’ 독감, 소아·청소년 사이 빠르게 늘어

독감 환자 6주만 소폭 줄었지만 유행 기준 7.6배

겨울철 인플루엔자(독감) 환자가 소아·청소년을 중심으로 빠르게 늘고 있다. 독감은 단순 감기와 달리 폐렴·심혈관질환 같은 합병증을 유발할 수 있다. 노인과 만성질환자, 면역력이 약한 임신부 등에서 이환률과 사망률이 높아 예방의 중요성이 대두되고 있다.

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 독감이 유행 중인 19일 오후 서울 성북구 우리아이들병원 진료실이 진료를 받기 위해 기다리는 어린이들로 붐비고 있다. 예년보다 한 달 이상 이른 인플루엔자 유행이 최근 10년 중 최고 수준으로 확산하며 방역당국이 경계 태세를 강화했다. 특히 초등학생 연령대에서 급증세가 두드러지면서 학령기 아동에 대한 예방접종 참여율 제고가 시급한 상황이다. 2025.11.19. kch0523@newsis.com

5일 질병관리청에 따르면 올해 48주 차(11월 23~29일) 300개 의원급 표본감시 의료기관 외래환자 1000명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 69.4명으로 직전 주(70.9명)보다 2.1% 줄었다.

1000명당 의심 환자가 전주 대비 감소한 데는 ‘41주 차→42주 차(14.4명→7.9명)’ 이후 6주 만이다. 다만 질병청은 현재 유행 단계를 “유행 기준(9.1명)의 7.6배로 높은 상황”이라고 설명했다.

연령별로 봤을 때 1000명당 의심 환자는 7~12세(175.9명), 13~18세(137.7명), 1~6세(107.5명) 등 소아와 학령기 청소년에게 집중됐다.

의원급 의료기관에서의 인플루엔자 바이러스 검출률 역시 48주 43.1%로 전주 45%보다 1.9%p(포인트) 감소했다. 다만 지난해 같은 기간 검출률 5.1%의 8배 수준이었다.

병원급 기관 인플루엔자 입원환자는 48주 705명으로 전주 대비 16.9% 증가했다. 반면 병원급 기관 코로나19 입원환자는 45주 153명, 46주 145명, 47주 135명, 48주 138명 등 큰 변화가 없었다.

질병청은 65세 이상 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 지난 9월 22일부터 국가 예방접종을 시행하고 있다.

예방접종 후 항체 형성까지는 약 2주가 필요하다. 국내 독감은 매년 12월~1월 1차 유행, 3~4월 2차 유행이 반복되는 만큼 12월 초 접종도 충분히 효과를 기대할 수 있다.

현재 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)으로 일부 변이가 확인되고 있지만, 현재 접종 중인 백신은 여전히 효과가 있다고 질병청은 설명했다.

임승관 질병청장은 지난 22일 예방접종에 참여하며 “고위험군은 인플루엔자 바이러스로 인한 입원, 중증화 및 사망 위험을 크게 낮출 수 있는 예방접종을 서둘러 받아달라”고 당부했다.

이미 독감에 걸렸다면 치료 시점도 중요하다. 독감은 증상 시작 후 약 5일간 전염력이 가장 강해지기 때문에 이 시기 충분한 휴식을 취하는 것이 안전하다. 증상이 나아지지 않고 호흡 곤란이나 가슴 통증, 고열이 지속되면 의료기관을 방문해 치료를 받아야 한다.