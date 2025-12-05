'사무실 논란' 유튜버 원지 "대표 자질 부족해 반성중" 2차 해명

"처음이다 보니 미숙…새 사무실로 이전할 것"

5일 기준 구독자 102만→98만8000여 명

유튜브 '원지의 하루' 캡처

최근 지하에 위치한 사무실을 공개하면서 '직원 혹사' 논란에 휩싸인 여행 유튜버 이원지가 재차 사과에 나섰다.

지난 4일 유튜브 채널 '원지의 하루'에는 '안녕하세요 이원지 입니다'라는 제목의 영상이 게시됐다.

이원지는 "먼저 사무실 논란과 관련해서 많은 분들께 걱정과 심려 끼쳐드린 점 진심으로 죄송하다. 특히 환기의 중요성은 제가 누구보다 많이 강조를 했었는데, 그 부분에 대해 신경쓰지 못해서 팀원 분들께 불편을 드린 부분도 다시 한 번 죄송하고 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

이어 "논란 이후에는 업무 전체를 재택 근무로 돌리고 운영에 관련해서도 정리를 해 나가고 있는 상황이다. 그런데 최근 사무실에 찾아오는 분들도 있고 사실과 다른 부분이 기사화되고 하는 부분들이 있어, 너무 늦지 않게 상황을 설명드려야할 것 같아 영상을 갖고 오게 됐다"고 밝혔다.

또 "명확하게 말씀드리고 싶은 부분은 한남동 사무실이 지금 제 사무실이다. 한남동 사무실은 100% 제 지분이 하나도 없는 회사 소유의 사무실이고 소속사 대표는 가족이 아닌 완전 남인 분이다"라며 한남동 사무실과 대표 남편설에 대해 해명했다.

유튜브 '원지의 하루' 캡처

논란이 됐던 사무실 환경에 대해선 "여기가 사실 지하 1층 레벨이다. 건물에 들어가면 한 층만 내려가면 된다"며 "현재 공유 오피스나 부동산같은 곳에서 사무실을 신중하게 알아보고 있는 상황이다. 지금 사무실은 차차 정리중이고 완전히 정리가 되고 방향이 잡히면 그때 한 번 더 영상으로 공유를 하겠다"고 알렸다.

마지막으로 이원지는 "제 성격이 워낙 급해서 논란이 됐던 사무실을 계약할때 바로 가계약금을 넣었다. 신중하지 못한 성격으로 대표의 자질이 많이 부족한 것 같아 계속 반성하고 있다"며 "규모가 크든 작든 부족함을 많이 느꼈고 겸손해질 수 있는 시간이었다. 앞으로는 제가 할 수 있는 범위 안에서만 (일)하면서 욕심부리지 않고 잘 정리하겠다"고 했다.

해당 논란은 지난 달 20일 이원지가 공개한 '6평 사무실 구함' 영상에서 시작됐다. 영상에는 창문이 없는 지하 2층에 6평 남짓한 규모의 사무실에서 성인 3명이 근무하는 모습이 담겼는데, 100만 구독자를 가진 유튜버의 사무실이라고 보기에는 다소 열악한 환경이 드러나 네티즌들의 많은 비판이 쏟아졌다.

논란이 일자 당시 이원지는 해당 영상을 비공개 처리하고 "첫 사무실이다보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다. 부족한 부분은 채워가며 앞으로 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 꼭! 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다"고 해명에 나선 바 있다.

논란 이후 102만 구독자를 보유하고 있었던 '원지의 하루' 채널은 5일 기준 98만 8000여 명으로 집계돼, 100만 구독자 타이틀도 내려놓게 됐다.