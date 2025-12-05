“여권 껍데기만 바꿔봤자”…‘대만인 코스프레’ 하는 중국인들

중·일 외교 갈등이 다시 고조되는 가운데, 일본을 방문한 일부 중국인 관광객이 현지의 반중 정서를 우려해 중국 여권에 대만 또는 일본 여권 디자인의 커버를 씌우는 사례가 잇따르고 있다.

4일 일본 닛칸스포츠와 대만 자유시보 보도에 따르면, 최근 한 중국인 관광객은 사회관계망서비스(SNS)에 ‘중화민국(TAIWAN)’ 문구가 적힌 녹색 여권 커버를 씌운 자신의 여권 사진을 올렸다. 그는 “이렇게 하니 여행이 더 편했다”고 주장했다. 또 다른 중국인 이용자는 중국 온라인 쇼핑몰 타오바오에서 판매되는 일본 여권 커버를 소개하기도 했다.

중국 여권(오른쪽)에 초록색 대만 여권 커버를 씌운 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이 게시물들은 대만 사회와 온라인 커뮤니티에서 거센 비판을 받고 있다. 대만 네티즌들은 “중국인이 대만인·일본인 행세를 하는 것은 사기나 다름없다”, “중화민국으로 돌아가고 싶은 것이냐”라고 비난했다. 또한 “어차피 세관에서 식별할 티니 자기 위안일 뿐”이라는 냉소도 이어졌다.

일본에서 여권 외부에 커버를 씌우는 행위 자체에는 제한이 없는 것으로 알려졌다. 다만 심사 당국의 오인을 유발하거나 신분을 숨기는 의도가 있다고 판단될 경우에는 사문서 위조·변조와 출입국관리법 위반 소지가 발생할 여지가 있다.

한편 자유시보는 한국에서는 정반대의 현상이 나타나고 있다고 소개했다. 최근 한국 내 반중 감정이 커지면서, 한국을 찾은 대만인 관광객들 사이에서 ‘저는 대만인입니다’라고 적힌 배지를 착용해 오해를 피하려는 사례가 늘고 있다는 것이다.

이같은 사진이 온라인에 퍼지자 일부 한국 네티즌들은 “혐오는 소수의 문제”라며 사과의 메시지를 전하기도 했다.