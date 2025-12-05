日 대사, 中에 재반박…유엔서 ‘다카이치 발언’ 놓고 서한 대결

야마자키 가즈유키 주유엔 일본대사가 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 철회를 요구하는 푸충 주유엔 중국대사에 대해 재차 반박했다고 일본 언론들이 전했다.

대만 유사시 발언 이후 중국이 일본 여행·유학 자제령, 일본산 수산물 수입 중단 등 ‘한일령’(限日令)을 본격화한 가운데 유엔 내 여론전에도 불이 붙은 모양새이다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

5일 니혼게이자이신문 등에 따르면 야마자키 대사는 전날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 서한에서 “(중국의 주장은) 지난 번(11월21일) 서한과 마찬가지로 사실과 모순되며 근거가 없어 결단코 받아들일 수 없다”고 밝혔다. 또 일본은 유엔헌장을 포함한 국제법을 일관되게 존중해 왔다며 “일본 입장은 11월24일 서한에서 밝힌 대로”라고 했다.

야마자키 대사는 이어 “일본은 앞으로도 평화를 사랑하는 국가로서 국제사회에 공헌해 나갈 것”이라며 “계속해서 대화를 통해 냉정하게 대응할 방침”이라고 했다.

이는 푸 대사가 지난 1일 보낸 제2차 서한에 반론을 제기한 것이다. 푸 대사는 당시 “일본이 재군비를 진행하고 있다”면서 중·일 갈등의 원인은 다카이치 총리의 도발적인 답변에 있다고 주장했다. 다카이치 총리가 대만 유사시는 존립위기 사태가 될 수 있다고 밝혀 자위대 투입 가능성을 시사한 것은 유엔헌장 위반에 해당한다고도 지적했다.

양국의 주유엔 대사가 모든 회원국이 회람할 수 있는 서한을 통해 격돌한 것은 지난달 7일 다카이치 총리의 대만 유사시 발언이 나온 뒤 이번이 두 번째다.

푸 대사가 지난달 21일 첫 번째 서한을 보내 “일본이 대만 문제에 군사적으로 개입하려는 야심을 처음으로 드러낸 것이자 중국의 핵심 이익에 공개적으로 도전하며 중국에 무력 위협을 가한 첫 사례”라고 다카이치 총리 발언을 맹비난했다. 그러면서 “일본이 감히 양안 상황에 무력 개입을 시도한다면 이는 침략행위가 될 것이며, 중국은 유엔헌장과 국제법에 따라 자위권을 단호히 행사해 주권과 영토 완전성을 확고히 수호할 것”이라고 강조했다.

야마자키 대사는 사흘 만인 24일 반박 서한을 보내 “일본 방위의 기본 방침은 중국 주장과 전혀 달리 전수방위(專守防衛·공격을 받을 경우에만 방위력 행사 가능)라는 수동적 방위 전략”이라며 다카이치 총리 발언도 이러한 일관된 입장에 입각한 것이라고 주장했다. 그는 “일부 국가는 불투명한 군사력 확장을 오랫동안 지속하고 있으며, 주변국 반대에도 힘과 위압에 의한 일방적 현상변경 시도를 이어가고 있다”면서 중국을 겨냥하기도 했다.