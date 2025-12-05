한식 팔며 ‘씨X’?…이탈리아 식당의 황당한 홍보 논란

팔레르모 식당 SNS에 한국어 욕설 사용

“왜곡된 한식 이미지 우려…항의할 계획”

이탈리아 한 아시안 식당이 한국어 욕설로 제작한 홍보 영상. 서경덕 교수 제공

이탈리아의 한 아시안 식당이 한국어 욕설로 한식을 홍보해 논란이 일고 있다.

5일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 소셜미디어(SNS)에서 “현지 한인들이 제보해 확인해 보니 최근 이 식당 SNS에 ‘씨X’ 등 한국어 욕설로 제작한 영상을 게재해 광고까지 진행하고 있다”고 밝혔다.

시칠리아주의 주도이자 최대 도시인 팔레르모에 위치한 이 아시안 식당에서는 한국식 치킨, 떡볶이 등 다양한 한식과 아시안 음식을 함께 판매하고 있다.

서 교수는 “아무리 한식이 요즘 세계인들에게 큰 인기를 끌고 있다 하더라도 이런 방식으로 한식을 홍보하는 건 정말로 잘못한 일”이라고 지적했다.

그러면서 “영상 속 한국어 문장들도 어법에 전혀 안 맞고, 특히 한국어 욕설을 사용하는 것은 자칫 외국인들에게 큰 오해를 불러일으킬 수 있다”고 우려했다.

현재 한류 열풍을 타고 유럽 전역에서는 현지인들이 한식당을 우후죽순으로 열고 있는 상황이다.

이에 대해 서 교수는 “한식이 더 많이 알려지는 건 좋지만, 한국어 속어 및 욕설이 한식 홍보에 이용된다면 오히려 역효과가 일어날 수 있다”고 경고했다.

아울러 “최근 루마니아에 새로운 한식당이 오픈하며 일본 욱일기가 사용돼 항의로 인테리어를 바꿨듯이 이번 사안에 대해서도 곧 항의하여 시정해 보도록 하겠다”고 덧붙였다.