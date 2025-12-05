‘원조 친윤’ 윤한홍 “계엄 사과하고 尹 절연해야” 작심 비판

3선 중진 의원이자 이른바 ‘윤핵관’(윤석열 핵심 관계자)으로 불렸던 국민의힘 윤한홍 의원이 “계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다”며 작심 발언에 나섰다.
윤 의원은 5일 국회에서 열린 국민의힘의 ‘혼용무도 이재명 정권 6개월 국정평가’ 회의에서 “(국민의힘) 우리들이 더 비판할 자격을 갖추자 하는 말씀을 드리고 싶다”며 이같이 밝혔다.
이날 회의는 이재명정부 출범 6개월을 맞아 정부·여당의 실정을 비판하기 위해 마련됐다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장에 이어 네 번째로 발언한 윤 의원은 당 내부를 향한 자성의 목소리를 쏟아냈다.
윤 의원은 “사법 농단, 국정 농단을 아무리 저지르고 대장동 항소를 포기하는 상상 밖의 행동을 해도 대통령 지지율이 60% 가까이 간다. 우리 당 지지율은 변동이 없다”며 "우리 당에 대한 비판, 우리가 비판할 자격을 갖추지 못했다고 판단하는 국민들이 더 많기 때문”이라고 말했다. 그러면서 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효”라고 덧붙였다.
윤 의원은 국민의힘이 윤석열 전 대통령과 절연해야 한다며 쓴소리를 이어갔다.
그는 “민주당과 이재명정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것”이라며 “그렇게 해야만 국민들이 우리에게 마음을 주고 이재명정부가 국정 운영을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문”이라고 말했다.
이어 “국정 마비가 계엄의 원인이다라는 얘기를 더 이상 하면 안 된다고 생각한다”라며 “우리를 국회의원으로 만들어준 그 지지 세력, 한편으로는 당 대표를 만들어준 그런 분들에 대한 섭섭함은 지방선거 이겨서 보답하면 된다. 몇 달간 ‘배신자’ 소리 들어도 된다”고 호소했다.
윤 의원은 “윤석열 후보는 당시 내로남불 문재인 정권 연장을 막기 위해서 외부에서 스카우트돼 온 사람”이라며 “당시 우리와 큰 연결고리도 없었고, 우리 당과 계엄을 사전에 논의한 적도 없다. 우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더는 통하지 않을 것”이라고 강조했다.