"짐만 챙겨오겠다"… 체포 과정서 달아난 사기범 나흘 만에 체포

검찰의 체포영장 집행 과정에서 수사관을 따돌리고 달아난 40대 사기범이 나흘 만에 붙잡혔다.

광주지검은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 체포영장이 발부돼 집행 과정에서 도주했던 40대 남성 A씨를 검거했다고 5일 밝혔다.

광주고등·지방검찰청. 뉴시스

A씨는 앞서 1일 오전 10시10분쯤 광주 서구 한 호텔 주변에서 체포영장 집행에 나선 검찰 수사관들을 따돌리고 차량을 타고 달아났다.

검찰 수사관 3명은 호텔 6층에서 A씨를 붙잡았으나 “차에서 짐만 챙겨오겠다”는 말에 속아 감시를 소홀히 하다 놓친 것으로 전해졌다. 영장 집행 과정에서 수갑 등은 사용하지 않았다.

A씨가 탄 차량 앞을 막아서려던 수사관 1명이 다치기도 했다.

경찰 공조로 추적에 나선 검찰은 이날 오전 3시30분께 전북 전주 모처에서 A씨를 검거했다.

A씨는 과거부터 투자 유도·차용금 사기 행각을 다수 벌인 것으로 알려졌다.

검찰은 A씨에 대해 도주 등 다른 혐의를 추가 적용할 지 검토한다. 또 영장 집행 과정에 문제는 없었는지 들여다본다.