대구대, 경북테크노파크와 해외인재유치 업무협약

대구대학교는 최근 경북테크노파크 경북국제개발협력센터와 해외인재유치 기반 조성을 주된 내용으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.

박순진(왼쪽) 대구대 총장과 하인성 경북테크노파크 원장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구대학교 제공

협약은 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 성과 극대화와 지역 산업 수요에 대응한 글로벌 인재 확보를 목표로 마련했다.

양 기관은 △해외 인재 대상 한국어·직무기술 교육 프로그램 공동 기획·운영 △해외 네트워크를 활용한 국제 교류 확대·유학생 유치 협력 △지역 취업 연계·정착 지원 프로그램 운영 등 해외인재 유입을 위한 협력 체계를 구축하게 된다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “해외 우수 인재의 지역 정착은 산업 경쟁력 강화의 핵심 요소”라며 “대학과 함께 실질적인 교육·취업·정착 프로그램을 기획해 지역 발전에 기여하겠다”고 말했다.

박순진 대구대 총장은 “이번 협약을 통해 대구대가 추진하는 글로벌 인재 양성 및 해외 인재 유치 전략을 바탕으로, 지역 산업이 필요로 하는 맞춤형 인재 확보를 위해 경북테크노파크와 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.