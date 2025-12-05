李대통령, 서울·부산·세종 순회하며 부처 업무보고 받는다

보안 사항 외 생중계 원칙

이재명 대통령이 다음 주부터 서울·부산·세종 등을 순회하며 부처별 업무보고를 받는다. 이번 보고는 보안 사항을 제외하고는 모두 생중계를 원칙으로 진행되는데, 부처별 업무보고가 생중계되는 것은 이번이 처음이다.

이재명 대통령이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 '충남의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 자료를 살펴보고 있다. 뉴시스

강유정 대변인은 5일 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 다음 주부터 서울·부산·세종을 순회하며 연내 부처별 업무보고를 받을 계획”이라며 “대상은 19부·5처·18청·7위원회를 포함해 228개 공공기관이며 공공기관은 아니지만 업무 유관성이 높은 유관기관도 참석할 예정”이라고 밝혔다. 업무보고에서는 정부 출범 후 6개월 간의 주요 성과와 보완점, 향후 업무추진 방향과 부처별 중점 추진과제를 중심으로 한 발제가 이뤄지며 뒤를 이어 자유토의도 진행할 예정이다. 이번 업무보고는 생중계를 원칙으로 하되 외교·안보 등 보안이 필요한 부분은 비공개로 이뤄질 예정이다.

강 대변인은 “이번 집중 업무보고는 이 대통령이 직접 지시한 것으로 국민주권정부의 국정 운영 청사진을 국민께 직접 제시하고 내각의 속도감 있는 정책 이행을 위해 마련됐다”며 “부처별 업무보고가 생중계되는 건 처음이며, 국민주권 정부의 국정 철학을 국민과 나누고 정책 이행 과정의 투명성을 높이기 위한 조치”라고 설명했다.