“AI는 기술 아닌 깐부”… 시민들, AI를 ‘동반자’로 [주말, 특별시]

서울AI재단 SNS 35만건 분석 결과 긍정 인식 1년 새 5.7%p↑

인공지능(AI)에 대한 시민들의 긍정적인 인식이 최근 크게 늘어난 것으로 나타났다.

서울AI재단은 지난 1∼10월 시민들이 작성한 SNS 게시글 약 35만건을 통해 AI에 대한 인식을 탐구한 ‘AI는 기술 아닌 동반자: SNS 35만 건으로 본 2025 시민 인식 변화 분석’ 보고서를 5일 발표했다. 재단은 유튜브·블로그·카페·인스타그램 등에서 수집한 텍스트를 기반으로, 키워드·감성 변화를 분석했다.

분석 결과 AI를 긍정적으로 인식하는 비율은 37.2%로 지난해(31.5%)보다 5.7%포인트 상승했다. 키워드에서도 변화가 확인됐다. 지난해에는 사회적 합의, 불평등, 편견 등 우려 섞인 표현이 많았으나, 올해는 우리의 삶, 성장성, 전략 수립 등 AI를 긍정적으로 활용하고자 하는 흐름이 두드러졌다고 재단은 밝혔다.

재단은 인식·활용 변화 흐름을 바탕으로 AI를 기술 중심으로 바라보던 기존 관점에서 벗어나 시민과 함께 작동하는 생활 기반 기술로 이해하는 4대 시민 중심 정책 방향을 제시했다. 4대 시민 중심 정책 방향은 △공감형 기술 설계: 시민이 기대하는 ‘따뜻한 AI’구현 △창작 지원형 인프라 활용: 이미지·영상 등 창의 활동 연계 △참여형 AI 플랫폼 구축: 시민-generated(생성) 콘텐츠의 행정 연계 △AI 역할·책임 명확화: AI 행정 도입 시 신뢰성 확보 등이다.

한편 재단은 AI에 대한 시민들의 관심이 경험으로 이어질 수 있도록 서울AI페스타·스마트라이프위크(SLW) 등 다양한 프로그램을 지속 운영하고 있다. 또 지난 6월 기존 서울스마트시티센터에서 재개관한 상암동 에스플렉스센터 8층 ‘서울AI스마트시티센터’(aismartcitycenter.saif.or.kr)는 9월부터 주말 상설 운영을 시작해 시민들이 일상에서 AI를 접할 기회를 넓히고 있다.

김만기 서울AI재단 이사장은 “이번 분석은 시민 일상에서 나타나는 실제 변화를 데이터로 확인하고, 향후 AI가 어떤 방향으로 자리 잡아야 하는지를 살펴보는 데 의미가 있다”며 “분석 결과로 현장 프로그램을 보완해 AI를 가까이에서 체감할 수 있는 도시 환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.