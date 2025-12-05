‘이재명 대통령 손목시계’ 찬 정청래…“정부 성공 위해 힘쓰겠다”

대통령실이 5일 이재명 대통령 취임 6개월을 맞아 ‘대통령 손목시계’를 공개한 가운데, 더불어민주당 정청래 대표가 시계를 전달 받고 “이재명 정부의 성공을 위하여 힘쓰겠다”고 다짐했다.

정청래 민주당 대표가 5일 국회에서 김병욱 대통령실 정무비서관을 만난 자리에서 '이재명 대통령 손목시계'를 전달받고 기념 촬영을 하고 있다. 정청래 대표 페이스북 갈무리

정 대표는 이날 국회에서 김병욱 대통령실 정무비서관으로부터 ‘이재명 대통령 시계’를 받고 페이스북에 올린 글에서 이같이 밝혔다.

정 대표는 “많은 국민들께서 이재명 시계를 기다리고 계실 텐데 제가 먼저 시계를 찼다”면서 “디자인도 좋고 색감과 착용감도 너무 좋다”고 평했다. 이어 “무엇보다 시계가 비싸지는 않지만 품격있고 산뜻해 보인다“며 “이 시계 차고 이재명 정부 성공을 위해 힘쓰겠다”고 강조했다.

앞서 강유정 대통령실 대변인은 이 대통령 취임 6개월을 맞아 이재명 시계를 선보인다고 밝혔다.

시계는 제품 기획 단계부터 디자인 전문가가 참여했다. 시계 앞면에는 대통령 휘장과 서명, 태극 문양이 새겨졌다. 뒷면에는 ‘국민이 주인인 나라’라는 문구가 각인돼 있다.

왼쪽이 여성용, 오른쪽이 남성용. 대통령실 제공

강유정 대통령실 대변인은 “국민과 소통하면서 국민주권 의지를 강조하는 대통령실의 뜻을 담았다”고 했다. 이 대통령 손목시계에는 태극 문양도 담겼다. 이를 통해 심미적 완성도를 높이고 국민 통합의 의미를 담았다고 대통령실은 설명했다.

강 대변인은 “대통령실의 1시간, 공무원의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다는 대통령의 국정철학을 다시금 마음에 새기겠다”며 “국민의 삶이 나아질 수 있도록 국정운영에 매진하겠다”고 했다.