인천로봇랜드, 국내 유일 통합지원 생태계 구축 나선다

입력 : 2025-12-06 08:25:59
수정 : 2025-12-06 08:25:58
인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
비전 ‘K로봇산업 중심지’ 현실로 구체화
국가 정책사업 인천시·iH 공동 공영개발

국내·외 로봇산업은 혁신적인 성장을 보이고 있다. 2024년 1월 산업통상부는 글로벌 로봇시장이 2021년 282억 달러에서 2030년 831억 달러로 약 3배 확대될 전망을 내놨다. 같은 기간 국내도 5조6000억원에서 20조원 이상으로 4배를 목표로 기술 개발, 주요 부품 국산화 및 전문가 양성 등 산업 전반의 체질을 개선 중이다.

 

이런 흐름 속에서 인천은 ‘첨단 로봇산업의 중심지’로 도약을 준비하고 있다. 경제자유구역(IFEZ)인 청라국제도시 기반의 ‘인천로봇랜드’를 통해서다. 전 단계에 걸친 국내 유일의 통합 지원 생태계를 갖추고자 한다. 이 일대는 첨단산업 인프라와 국제 금융 그리고 안락한 정주환경을 모두 갖췄다는 평이다. 

6일 iH(인천도시공사)에 따르면 인천로봇랜드 조성은 시와 공동으로 추진하는 국가 정책사업이자 공영개발이다. 부지 77만㎡ 규모에 사업비 8988억원을 투입한다. 공간·인프라 구축부터 기업 유치·집적, 운영·활성화까지 단계별 로봇산업 혁신 성장 플랫폼을 마련한다.

 

최종 비전은 국민 삶의 질 향상이다. 시와 iH는 2023년 8월 ‘사업 정상화를 위한 합의약정서’ 체결로 장기간 표류하던 프로젝트를 본궤도에 올리는 기틀을 잡았다. 이달 1일 산업시설용지를 포함한 29만7000㎡ 도시첨단산업단지 지정이 승인·고시된 게 주요 성과다.

 

국내 대기업과 글로벌 기업 입주와 500㎡ 이상 공장 신·증설 및 이전 등 각종 규제 해소에 세제 혜택의 인센티브 부여가 가능해졌다. 시의회도 힘을 보탰다. ‘시세 감면 조례’일부 개정으로 산단 입주기업에게 ‘지방세특례제한법’ 제78조에서 정한 취득세 50% 경감률에 25%를 추가하는 조항이 신설됐다.

 

첫 번째 단계는 공공 인프라 구축으로 로봇산업 혁신 클러스터를 만드는 것이다. iH는 올해 3월 기반시설을 착공, 현재 연약지반처리를 포함한 15% 공정이 진행 중이다. 내년 말에는 관련 기업을 대상으로 산업시설용지 공급을 예정하고 있다. 수도권 내 신규 단지와 비교해 40∼50% 저렴한 수준으로 투자 부담을 최소화시킨다.

후속 절차로 산·학·연·관 집적화 및 네트워크 구축, 앵커기업 투자 유치, 비즈니스 서비스 제공, 전문인력 육성 등을 꾀한다. 지난 10월 시·iH를 비롯한 인천 지역의 총 13개 기관이 ‘인천 로봇산업의 육성 및 발전을 위한 업무협약’ 체결로 산·학·연·관 협력체계를 공고히 했다.

 

장기적인 목표로 로봇산업의 전 단계(R&D-생산-실증-체험-사업화)를 원스톱으로 선사하는 통합형 플랫폼 완성을 이룬다. 류윤기 iH 사장은 “인천로봇랜드는 인간과 로봇이 함께 공존하는 미래 가능성을 실현하는 출발점”이라며 “K로봇산업 중심지이자 세계로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

강승훈 기자

