제주 교원단체, 중학교 교사 사망 관련 사과·재발 방지 촉구

지난 5월 발생한 제주지역 중학교 교사 사망 사건에 대한 제주도교육청 진상조사 결과와 관련해 교원단체가 교육 당국의 사과와 재발 방지 조치를 요구했다.

전국교직원노동조합 제주지부는 5일 성명문을 통해 “제주도교육청은 고인의 죽음에 대한 조직적 책임을 명확히 인정하고 공식 사과하라”고 주장했다.

제주도교육청 전경.

전교조 제주지부는 “유족을 외면하고 책임을 회피한 진상조사 결과를 규탄한다”면서 “진상조사 결과에 대해 외부 감사를 실시하고, 제주도교육청의 관리·감독 책임은 무엇인지를 철저히 규명하라”고 강조했다.

제주교사노동조합은 입장문에서 “고인의 죽음에 대해 교육 당국 모두가 무거운 책임을 통감해야 한다”며 “조사 과정에서 밝혀진 학교 관리자의 미흡했던 대응에 대해서 엄중한 책임을 물어야 한다”고 요구했다.

제주도 교원단체총연합회도 보도자료를 내고 “교원을 보호해야 할 제도와 절차가 제때 가동되지 못했단 점에서 현행 안전망의 공백이 여실히 드러났다”며 “민원에 대한 법적 조치 강화와 교원을 보호할 수 있는 실효성 있는 장치를 마련해야 한다”고 지적했다.

그러면서 “고인의 명예 회복과 유가족의 아픔을 위로하기 위해 순직 인정이 신속히 검토돼야 한다”고 강조했다.

앞서 지난 5월 22일 새벽 제주의 한 중학교 창고에서 40대 교사 A씨가 숨진 채 발견됐다. 교무실에서 발견된 유서에는 학생 가족과의 갈등으로 힘들었다는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

제주도교육청 진상조사단은 전날 언론브리핑을 통해 “학교 민원 대응팀이 민원 처리를 끝까지 책임지지 않으면서 고인이 결국 민원으로부터 보호받지 못했다”며 해당 사립학교 법인에 민원 대응 절차 등을 지키지 않은 학교장과 교감에 대한 경징계를 요구했다.