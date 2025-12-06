유통업계, 연말 다양한 실내 팝업스토어 오픈

B2C(기업과 소비자 간 거래) 사업이 주력인 유통업체들이 연말 고객들을 끌어들이기 위해 다양한 실내 팝업스토어를 열고 있다.

HDC 아이파크몰 제공

6일 업계에 따르면 HDC그룹 내 유통 전문 기업인 HDC아이파크몰은 오는 12일까지 아이돌 보이넥스트도어의 공식 캐릭터 팝업을 운영한다.

용산점 리빙파크 3층 도파민 스테이션에서 진행되는 '쁘넥도(BBNEXDO)’ 팝업스토어는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)의 두 번째 팝업스토어로, 연말 크리스마스 분위기를 담은 콘셉트와 다채로운 전시로 꾸며져 오픈 전부터 많은 기대를 모았다.

팝업스토어는 홀리데이 테마로 꾸민 메인 포토존과 콘셉트를 살린 캐릭터 조형물, 쁘넥도 프레임 포토 부스 등 다양한 볼거리와 체험 공간으로 꾸몄다.

또 '쁘넥도'의 귀여운 머치(merchandise)와 보이넥스트도어 멤버들이 팝업 방문객들에게 전하는 친필 메시지도 만나볼 수 있다.

KT&G 상상마당은 오는 21일까지 새해 행운을 기원하는 콘셉트의 '복(福)이 깃든 물건들-Find your fortune' 팝업스토어를 진행한다.

이번 팝업스토어는 상상마당 홍대 1층에 위치한 디자인스퀘어에서 진행되며, 2026년 붉은 말의 해를 맞이해 복 주머니 등 한국적 정서가 담긴 다양한 굿즈 상품을 판매한다.

또한 관광객들에게 이색적인 경험을 제공하고자 사주를 기반으로 한글 이름을 지어주는 작명소 기계를 운영하는 등 고객 친화적인 이벤트들이 구성돼 있다.

이번 팝업스토어는 관람료 없이 무료로 입장 가능하다.

삼양사는 오는 14일까지 서울 성수동 무신사 뷰티 스페이스1에서 더마 코스메틱 브랜드 '메디앤서(MediAnswer)'의 첫 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업은 레티놀 라인의 신제품 레티노이드 리프트실 마스크와 레티노이드 리프트실 세럼을 알리기 위해 기획됐다.

현장에는 △브랜드 아이덴티티를 담은 브랜드존 △인증샷 촬영을 위한 포토존 △혜택을 제공하는 기프트존을 마련해 방문객들이 자연스럽게 제품의 효과와 콘셉트를 경험하도록 했다.

팝업스토어 기간 동안 온∙오프라인 구매 프로모션도 동시에 운영된다. 레티놀 라인의 신제품 2종을 각각 38% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

메디앤서 팝업스토어는 사전 예약뿐 아니라 현장 방문도 가능하다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 7시까지다.

이랜드이츠 애슐리퀸즈가 오는 20·20일 성수 팝업 '하우스 오브 애슐리'에서 선보이는 프라이빗 디저트뷔페 '디저트 뮤지엄(Dessert Museum)'의 2차 예약을 오는 8일 진행한다.

이랜드이츠에 따르면 앞서 진행된 1차 예약(얼리버드)은 오픈과 동시에 전석 매진됐다.

디저트 뮤지엄은 애슐리퀸즈가 성수에서 처음 공개하는 전시형 팝업 '하우스 오브 애슐리'의 핵심 콘텐츠다.

세계관 기반 전시(이랜드뮤지엄 최초 공개 전시품), 유명 셰프 협업 신메뉴, 프라이빗 디저트 체험을 선보인다.

애슐리퀸즈는 오는 8일 디저트 뮤지엄의 두 번째 예약 오픈 이후에도 일정에 따라 순차적으로 예약을 확대할 계획이다.