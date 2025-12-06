이계인, '사기 결혼' 당했다… "집에 안 들어와, 내연남과 있더라"

배우 이계인이 과거 사기 결혼을 당했던 사실을 털어놓았다.
지난 5일 유튜브 채널 ‘클레먹타임’에는 ‘결혼했는데 집에서 아내 얼굴을 본 적이 없어 | 그 시절 계인이 좋아했던 소녀는’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 이동준은 이계인에게 “형님은 여자 복이 없는 것 같다. 결혼도 어떻게 이상하게 잘못됐던 게 아니냐”라고 말했다. 이에 이계인은 “아내가 이상하게 결혼하고 나서도 집을 안 들어오더라”고 말했다.
이계인은 “그래서 집(처가)으로 전화하면 어머니나 언니가 받아서 ‘아휴, 자고 있는데 어떡하지’라고 말했다”라면서 “‘그러면 그냥 자게 내버려두라’라고 말했는데, 그렇다니까 그런 줄로만 알았다”라고 밝혔다.
그는 “그런데 어떻게 된 일인가 보니 전에 사귀던 남자가 나타난 거였다”라면서 “동거 생활은 이미 하고 있었는데 결혼식을 올리고 싶었나봐”라고 당시 상황을 추측했다.
이계인은 “밥도 안 먹고 소주만 계속 마시고, 술김에 가서 녹화하곤 했다”라면서 “창피함에 방송을 그만둘 생각까지 들었었다”라고 당시의 괴로웠던 심정을 털어놓았다.
그런데 그런 이계인을 안타깝게 여기던 한 수사관이 ‘이대로 뒀다간 이 사람 병 걸려서 죽을 것 같다’라고 생각했던지 아내와 내연남을 잡는 데 도움을 줬다고 밝혔다.
이계인은 “아내와 내연남을 잡았지만 별다른 조치는 할 수 없던 상황이었다”라고 말했다. 이동준이 “부부로 정식 혼인신고가 안 된 상태였던 것이냐”라고 묻자 이계인은 “안 했다. 드라마 녹화하러 가고 연습하러 가고, 그럴 시간이 없었다”고 말했다.
그는 주변에서 “차라리 다행이다”라는 반응이 주를 이뤘다고 말했다. 이동준이 “그 남자하고는 어떻게 잘 되어서 사나”라고 묻자 이계인은 “모른다. 내가 그걸 왜 알아야 하느냐”라면서 씁쓸한 표정을 지었다.
한편, 이계인은 사실혼 관계였던 아내에게 10년간 동거해 온 내연남이 있다는 사실을 알고 1992년 헤어졌다. 이후 1997년 10세 연하의 여성과 재혼했지만 다시 파경을 맞았고, 최근 방송을 통해 세 번째 결혼한 사실을 밝혔다.