이계인, '사기 결혼' 당했다… "집에 안 들어와, 내연남과 있더라"

배우 이계인이 과거 사기 결혼을 당했던 사실을 털어놓았다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘클레먹타임’에는 ‘결혼했는데 집에서 아내 얼굴을 본 적이 없어 | 그 시절 계인이 좋아했던 소녀는’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이동준은 이계인에게 “형님은 여자 복이 없는 것 같다. 결혼도 어떻게 이상하게 잘못됐던 게 아니냐”라고 말했다. 이에 이계인은 “아내가 이상하게 결혼하고 나서도 집을 안 들어오더라”고 말했다.

결혼 후에도 집에 들어오지 않던 이계인의 아내. 유튜브 채널 '클레먹타임' 영상 캡처

이계인은 “그래서 집(처가)으로 전화하면 어머니나 언니가 받아서 ‘아휴, 자고 있는데 어떡하지’라고 말했다”라면서 “‘그러면 그냥 자게 내버려두라’라고 말했는데, 그렇다니까 그런 줄로만 알았다”라고 밝혔다.

그는 “그런데 어떻게 된 일인가 보니 전에 사귀던 남자가 나타난 거였다”라면서 “동거 생활은 이미 하고 있었는데 결혼식을 올리고 싶었나봐”라고 당시 상황을 추측했다.

이계인은 “밥도 안 먹고 소주만 계속 마시고, 술김에 가서 녹화하곤 했다”라면서 “창피함에 방송을 그만둘 생각까지 들었었다”라고 당시의 괴로웠던 심정을 털어놓았다.

매일 술을 마시며 괴로운 심정으로 살았던 이계인. 유튜브 채널 '클레먹타임' 영상 캡처

그런데 그런 이계인을 안타깝게 여기던 한 수사관이 ‘이대로 뒀다간 이 사람 병 걸려서 죽을 것 같다’라고 생각했던지 아내와 내연남을 잡는 데 도움을 줬다고 밝혔다.

이계인은 “아내와 내연남을 잡았지만 별다른 조치는 할 수 없던 상황이었다”라고 말했다. 이동준이 “부부로 정식 혼인신고가 안 된 상태였던 것이냐”라고 묻자 이계인은 “안 했다. 드라마 녹화하러 가고 연습하러 가고, 그럴 시간이 없었다”고 말했다.

그는 주변에서 “차라리 다행이다”라는 반응이 주를 이뤘다고 말했다. 이동준이 “그 남자하고는 어떻게 잘 되어서 사나”라고 묻자 이계인은 “모른다. 내가 그걸 왜 알아야 하느냐”라면서 씁쓸한 표정을 지었다.

한편, 이계인은 사실혼 관계였던 아내에게 10년간 동거해 온 내연남이 있다는 사실을 알고 1992년 헤어졌다. 이후 1997년 10세 연하의 여성과 재혼했지만 다시 파경을 맞았고, 최근 방송을 통해 세 번째 결혼한 사실을 밝혔다.