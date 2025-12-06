프랑스 테니스 선수, 가슴 확대 수술 후 온리팬스 계정 개설

여자프로테니스(WTA) 투어 단식 세계 랭킹 46위까지 올랐던 오시앙 도댕(29·프랑스)이 최근 가슴 확대 수술을 받고, 유료 팬 페이지인 '온리팬스'(OnlyFans) 계정을 만들었다.



프랑스 매체인 RMC 스포츠는 6일 "도댕이 최근 온리팬스 후원을 받게 됐다"며 "도댕은 온리팬스 계정에 독점적인 콘텐츠를 제공하기로 했다"고 보도했다.



온리팬스는 이용자들이 영상이나 사진을 올리고, 유료 구독자를 모집해 수익을 창출할 수 있는 플랫폼이다.



성인물 등 자극적인 내용의 유통이 가능해 외국에서는 '온리팬스'가 사실상 '청소년 이용 금지' 사이트로 여겨지기도 한다.



도댕이 온리팬스 계정을 만들었다는 사실이 화제가 된 것은 그가 최근 가슴 확대 수술을 받았기 때문이다.



그는 지난해 12월 이후 올해 9월 말까지 약 9개월 정도 경기에 나오지 않았다.



1996년생인 도댕은 2017년 단식 세계 랭킹 46위까지 오른 경력이 있다.

메이저 대회에서는 2024년 호주오픈 단식 16강에 진출한 것이 가장 좋은 성적이다.



도댕은 RMC 스포츠와 인터뷰에서 "주위에서는 제게 '수술받으면 다시 테니스 경기를 치르기 어려울 수도 있다'고 경고하기도 했다"며 "실제로 경기해보니 큰 불편함은 없다"고 말했다.



전 세계 랭킹 1위를 지낸 시모나 할레프(루마니아)가 경기력을 높이기 위해 가슴 축소 수술을 받은 사례는 있었다.



영국 신문 선은 "현역 선수가 가슴 확대 수술을 받은 것은 도댕이 처음"이라고 보도했다.



도댕은 올해 9월 코트에 복귀, 국제테니스연맹(ITF) W50등급 대회 단식 8강까지 진출했다. 세계 랭킹은 744위까지 내려가 있다.

