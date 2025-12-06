與 백승아 "장동혁, 계엄 사과없이 책임 회피…극우 챙기기 급급"

백승아 더불어민주당 원내대변인은 6일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "불법계엄 1주년, 진정한 사과 없이 제2의 윤석열이 되어가니 같은 당 의원에게 똥묻은 개라는 비난을 받는다"라고 했다.

백 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 "장 대표는 불법 계엄 1주년을 맞아 '책임을 통감한다'는 공허한 말로 끝내 진정한 사과와 책임을 회피했다"며 이같이 적었다.

그는 "(장 대표는) 내란수괴 윤석열과의 절연도 하지 않았다"며 "이는 헌법과 민주주의를 부정한 것이며, 사실상 바로 극우세력과 손잡고 제2의 윤석열이 되겠다는 선언과 다름없다"고 주장했다.

백 원내대변인은 "극우세력 챙기기에 급급할 뿐, 국민의힘 내부에는 국민은 없고 책임과 부끄러움도 없냐"며 "국민의힘 일부 의원들이 뒤늦게 사과를 하고 있으나, 대다수 의원들은 윤석열·김건희의 온갖 만행에 침묵했던 것처럼 지금도 침묵하고 있다"고 말했다.

이어 "그러니 장 대표가 같은 당 중진의원으로부터 '똥 묻은 개가 겨 묻은 개 나무란다'는 비판과 함께 국민들 마음에 다가가지 못한다는 지적을 받는 것"이라며 "6개 정당이 국민과 함께 헌법과 민주주의를 지키는 길에 나아가고 있지만, 국민의힘만 여전히 극우의 길을 선택하고 있다"고 했다.

그러면서 "불법계엄을 정당화하고 정부에 맞서 싸우자는 극우 결집용 선동을 하며 스스로 몰락의 길을 향해 가고 있다. 민주당은 나치 전범을 단죄하듯 헌법과 민주주의를 파괴한 내란세력에게 끝까지 책임을 물어 내란이라는 총구로부터 국민을 지킬 것"이라고 말했다.

<뉴시스>