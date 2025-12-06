‘올해의 노래는?’ 로제X브루노마스 ’APT’·에스파 ‘Whiplash’ Apple Music 2025 연말 차트 1위

올해의 곡 ‘APT’ 가수 로제. Apple Music 제공

Apple Music의 연말 차트는 블랙핑크 로제와 브루노마스의 ‘APT(아파트)’와 에스파 ‘Whiplash(위플래시)’가 1위를 석권했다고 밝혔다. ‘아파트’는 글로벌 연말 차트 TOP100 4개 부문에서, ‘위플래시’는 2025년 TOP 100: 대한민국 차트에서 최정상을 기록했다.

Apple Music은 3일 ‘APT가 2025년 Apple Music TOP 100: 글로벌, Shazam(음악 검색 앱), 라디오, 가사가 돋보인 곡 차트에서 모두 1위를 달성하며 전 세계적으로 영향력 있는 아티스트들이 활동 속에서도 올해를 대표하는 곡으로 확고히 자리매김했다’고 밝혔다.

Apple Music의 2025 연말 차트에서 아파트는 ▲‘2025년 TOP 100: 글로벌’, ▲‘TOP 100: Shazam’, ▲‘TOP 100: 라디오 차트: 글로벌’, ▲‘TOP 100: 가사가 돋보인 곡’ 1위로 주요 4개 차트에서 1위를 석권했다. 배드 버니(Bad Bunny), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 모건 월렌(Morgan Wallen), 드레이크(Drake) 등 내로라하는 아티스트들의 활동 속에서도 돋보이는 성과이다.

한편 대한민국 청취자들을 대상으로 집계한 ‘2025년 TOP 100: 대한민국’ 차트에서는 에스파의 ‘위플래시’가 1위를 차지했다.

‘아파트’는 2024년 10월 발매됐으며, 올해 1월 미국 빌보드 핫100 3위를 차지해 K팝 여성 아티스트 사상 최고 순위를 기록한 바있다.