방심은 금물이지만, ‘죽음의 조’는 피했고, ‘개꿀조’가 될 수도? 홍명보호, 2026 북중미 월드컵에서 멕시코, 남아공, 유럽 PO 진출팀과 A조에 편성

방심은 금물이긴 하지만, ‘죽음의 조’를 피한 건 맞는 듯하다. 유럽 플레이오프 진출팀이 누구냐에 따라 ‘개꿀조’라고 해도 괜찮을 것 같다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 승자와 A조에 속해 32강 진출을 다툰다.

사진=AFP연합뉴스

한국은 6일(이하 한국시간) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 2026 북중미 월드컵 조 추첨식에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 PO 패스D 승자와 A조에 편성됐다. 유럽 PO 패스D에서는 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 경쟁한다. 체코-아일랜드 맞대결 승자와 덴마크-북마케도니아 맞대결 승자(이상 현지시간 내년 3월 26일) 가 내년 3월31일 최종 맞대결을 펼쳐 한 팀이 본선 진출에 성공한다.

한국의 경기 장소도 정해졌다. 내년 6월 12일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 유럽 PO 패스D승자와 1차전을 치르고, 19일 같은 곳에서 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 남아프리카공화국과 3차전을 벌인다. 멕시코에서만 3경기를 치르기 때문에 선수들의 체력 관리나 시차 적응 등에 긍정적인 요소가 될 것으로 보인다. 경기 시간 등 세부 일정은 하루 뒤인 7일 오전 2시에 발표된다. 23번째 월드컵인 2026년 대회는 내년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국과 캐나다, 멕시코의 16개 경기장에서 펼쳐진다.

사진=신화연합뉴스

2002 한국·일본 월드컵에 이어 두 번째로 복수의 국가에서 열리며 역대 가장 넓은 대륙을 아우르는 이번 대회는 참가국이 32개국에서 48개국으로 확대돼 치러지는 첫 월드컵이다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고 각 조 1∼2위, 그리고 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트를 치러 챔피언을 가린다.

한국으로서는 나쁘지 않은 조 추첨 결과다. 포트1에서는 FIFA 랭킹 1위 스페인을 비롯해 아르헨티나(2위), 프랑스(3위), 잉글랜드(4위), 브라질(5위) 등 FIFA 랭킹 1∼9위 초강대국을 피해 개최국 중 하나인 멕시코를 만난 게 그나마 다행이다. 물론 북중미 개최3국 중에 멕시코가 가장 강팀인 건 맞지만, 1∼9위팀을 피한 것만으로도 내심 조 1위까지 노릴 수 있는 상황이다.

사진=신화연합뉴스

게다가 포트3에서 FIFA 랭킹이 가장 낮은 남아공(61위)을 만나는 점도 긍정적 요소다. 다만, 어떤 유럽 팀을 만나게 될지는 PO가 열리는 내년 3월이 돼야 알 수 있다는 점은 변수다. 유럽 PO 4개 패스 중 이탈리아가 속한 패스A를 피한 게 ‘불행 중 다행’이다.

개최국 멕시코는 1994년부터 이번 월드컵까지 9회 연속 월드컵 본선에 진출한 북중미의 최종 보스다. 월드컵에선 자신들이 개최한 1970, 1986 월드컵에서 8강에 오른 게 최고 성적이다. 다만 1994년 미국 월드컵부터 지난 2022 카타르 월드컵까지 8개 대회 연속 16강에 진출할 정도로 탄탄한 전력을 과시하는 팀이다. 한국은 멕시코와의 역대 통산 전적에서 4승3무8패로 뒤져있다. 최근 맞대결이었던 지난 9월 미국 평가전에서는 2-2로 무승부를 기록했다. 다만 월드컵 무대에선 두 번 만나 모두 패했다. 1998 프랑스 월드컵에선 조별리그 1차전에서 만나 하석주가 왼발 프리킥 골을 넣은 뒤 백태클로 퇴장당하는 악재 속에 1-3으로 패했고, 2018 러시아 월드컵 조별리그 2차전에서도 1-2로 패했다. 멕시코 대표팀에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 풀럼에서 뛰는 베테랑 공격수 라울 히메네스(34)가 국내 팬들에게 낯익은 얼굴이다. A매치 121경기에서 44골을 작성한 히메네스는 9월 평가전에서도 한국을 상대로 골맛을 봤다.

사진=AP연합뉴스

이번 북중미 월드컵을 통해 통산 4번째(1998, 2002, 2010, 2026년) 월드컵 본선 무대를 밟는 남아공은 한국과 한 번도 맞붙어 본 적이 없는 '미지의 팀'이다. 남아공이 월드컵 본선에 진출한 건 자국에서 열린 2010년 대회 이후 16년 만이다. 남아공은 지금까지 3차례 월드컵 본선에 올라 한 번도 조별리그를 통과하지 못했다. 다만 이번 남아공 대표팀은 아프리카 예선 C조에서 전통의 강호 나이지리아를 제치고 조 선두로 본선 티켓을 거머쥔 터라 쉽게 봐선 안 될 상대지만, 아무래도 전력이 떨어지기 때문에 홍명보호가 무조건 1승 제물로 삼아야할 상대다. 10경기를 치르는 동안 남아공은 15골을 넣고 9골을 내주는 효과적인 결과를 냈는데, 15골은 11명의 선수가 작성하며 특정 선수에 편중되지 않는 다양한 득점 루트를 보여줬다. 예선에서 멀티골(2골)을 넣은 선수는 4명이다. 대표팀 선수들은 대부분 자국팀에서 뛰는데, EPL 번리에서 뛰는 공격수 라일 포스터(25)가 눈에 띈다. 아프리카 예선에서 2골을 터트린 포스터(A매치 24경기 8골)는 2023년 1월 번리로 이적했고, 이번 시즌 EPL 11경기에 나서 2골을 작성했다.

사진=UPI연합뉴스

유럽 PO 패스D 팀 중에서는 덴마크(21위), 체코(44위), 아일랜드(59위), 북마케도니아(65위) 순으로 랭킹이 높다. 이 중에서 북마케도니아가 살아남아 본선에 진출한다면 한국과 멕시코, 남아공 3개 팀이 모두 반길 만한 결과다.

FIFA 랭킹으로만 볼 때 덴마크와 체코 가운데 한 팀이 될 공산이 큰데, 두 팀 모두 쉽지 않은 상대다. 한국은 덴마크와는 역대 전적에서 1무 1패로 밀리고, 체코와는 1승 2무 2패를 기록했다. 덴마크는 유럽 예선 C조에서 3승 2무 1패(승점 11)로 선전했지만 스코틀랜드(4승 1무 1패·승점 13)에 밀려 2위를 차지했고, 체코는 예선 L조에서 5승 1무 2패(승점 16)를 기록했지만 무패행진을 달린 크로아티아(승점 22)에 뒤져 2위에 오르며 PO무대에 나섰다. 한국은 북마케도니아와 아일랜드와는 아직 A매치 경험이 없다.