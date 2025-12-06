눈 소식 없는 ‘대설’… 전국 대부분 포근하지만 일교차 크고 미세먼지 ‘나쁨’

큰 눈이 내리는 절기를 뜻하는 ‘대설(大雪)’인 7일 전국에 눈 소식 없이 대체로 포근하지만 구름이 많이 끼겠다.

서울 시청 앞 부근에서 시민들이 마스크를 쓰고 출근하고 있다. 연합뉴스

6일 기상청에 따르면 일요일인 7일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 8도, 낮 최고기온은 영상 8도에서 17도로 예상된다. 경상권 내륙지방을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 매우 크게 벌어질 수 있어 건강에 각별한 주의를 기울여야 한다. 서울의 아침 최저기온은 3도, 낮 최고기온은 12도로 예상된다.

7일 전국 대부분 지역은 미세먼지 농도가 나쁨을 기록할 것으로 보인다. 건조특보가 발효된 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 일부 경남권은 당분간 대기가 매우 건조하겠다. 이 지역에선 바람도 강하게 불 것으로 보여 산불에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.